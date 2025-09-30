Новый код 506 в сети О! нарасхват – успейте получить VIP-номер в подарок!

Красивый номер – это не просто цифры, а ваш стиль, статус и возможность подчеркнуть важные моменты жизни.
Мобильный оператор О! запустил код 506, открыв доступ к новым цифровым сочетаниям VIP- и Gold-номеров. И самое главное – их можно забрать бесплатно при подключении любого тарифа линейки "Переходи на О! Комбо" на полгода вперёд.
Почему это важно?
Спрос большой, поэтому премиальные номера разбирают первыми. Для подключения тарифов на полгода используйте короткие команды или приходите в O!Store:
После активации тарифа выбирайте номер по ссылке и в течение недели закрепите его за собой командой *717*желаемый номер#. Например: *717*0506004400#.
Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее o.kg.