Новый код 506 в сети О! нарасхват – успейте получить VIP-номер в подарок!

Красивый номер – это не просто цифры, а ваш стиль, статус и возможность подчеркнуть важные моменты жизни.

Мобильный оператор О! запустил код 506, открыв доступ к новым цифровым сочетаниям VIP- и Gold-номеров. И самое главное – их можно забрать бесплатно при подключении любого тарифа линейки "Переходи на О! Комбо" на полгода вперёд.

Почему это важно?

Для бизнеса красивый номер – это визитная карточка компании. Его легко запомнить, клиенты быстрее свяжутся с вами, а имидж станет солиднее. Для семьи и любимых – это оригинальный подарок. Выберите номер с особыми цифрами: днём рождения, годовщиной свадьбы или другой памятной датой. Для личного стиля – это элемент имиджа. Красивый номер работает так же, как хороший костюм, аксессуар или автомобиль: он сразу выделяет вас среди других.

Спрос большой, поэтому премиальные номера разбирают первыми. Для подключения тарифов на полгода используйте короткие команды или приходите в O!Store:

После активации тарифа выбирайте номер по ссылке и в течение недели закрепите его за собой командой *717*желаемый номер#. Например: *717*0506004400#.

Не откладывайте – получите номер, который станет вашей визитной карточкой.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее o.kg.