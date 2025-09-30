Погода
Новый код 506 в сети О! нарасхват – успейте получить VIP-номер в подарок!

Красивый номер – это не просто цифры, а ваш стиль, статус и возможность подчеркнуть важные моменты жизни.

Мобильный оператор О! запустил код 506, открыв доступ к новым цифровым сочетаниям VIP- и Gold-номеров. И самое главное – их можно забрать бесплатно при подключении любого тарифа линейки "Переходи на О! Комбо" на полгода вперёд.

Почему это важно?

  1. Для бизнеса красивый номер – это визитная карточка компании. Его легко запомнить, клиенты быстрее свяжутся с вами, а имидж станет солиднее.
  2. Для семьи и любимых – это оригинальный подарок. Выберите номер с особыми цифрами: днём рождения, годовщиной свадьбы или другой памятной датой.
  3. Для личного стиля – это элемент имиджа. Красивый номер работает так же, как хороший костюм, аксессуар или автомобиль: он сразу выделяет вас среди других.

Спрос большой, поэтому премиальные номера разбирают первыми. Для подключения тарифов на полгода используйте короткие команды или приходите в O!Store:

  1. "Переходи на О! Комбо" за 2 990 сомов Gold-номер в подарок: *155*2990#
  2. "Переходи на О! Комбо Макс" за 3 990 сомов – VIP или Gold-номер: *155*3990#
  3. "Переходи на О! Комбо Безлимит" за 4 990 сомов – VIP или Gold-номер: *155*4990#

После активации тарифа выбирайте номер по ссылке и в течение недели закрепите его за собой командой *717*желаемый номер#. Например: *717*0506004400#.

Не откладывайте – получите номер, который станет вашей визитной карточкой.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее o.kg.


