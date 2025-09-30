Погода
В Кыргызстане стартовали осенние полевые работы

- Светлана Лаптева
[url][/url]В селе Фрунзе Сокулукского района на базе ГПЗ "Сокулук" при участии заместителя председателя Кабинета Министров КР – министра сельского хозяйства Бакыта Торобаева дан старт осенним полевым работам. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР

В рамках мероприятия были представлены методы посева без вспашки, технологии сохранения влаги в почве, использование дронов, управляемых искусственным интеллектом, а также новые сорта семян и биологические методы.

Министр Бакыт Торобаев отметил, что достижение высокой урожайности возможно только при применении научно обоснованных методов, использовании сертифицированных семян и проведении анализа почвы.

Внедрение современной техники и инновационных решений позволит аграриям повысить урожайность и вывести хозяйства на конкурентоспособный уровень.


