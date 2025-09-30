Погода
$ 87.26 - 87.64
€ 102.20 - 103.00

Театр оперы и балета КР представил свой октябрьский репертуар

203  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Репертуар Национального академического театра оперы и балета имени Малдыбаева на октябрь 2025 года опубликовало на своей странице в соцсети Министерство культуры КР.

"Дорогие зрители!

Мы рады пригласить вас в новый театральный сезон и представить афишу октября, в которой каждый найдет постановку по душе – от бессмертной классики до ярких премьер.

1. 04.10.25 – Ж. Каниметов "Ак Мөөр" – опера-дастан, два действия. Начало: 18:00

2. 05.10.25 – П.И. Чайковский "Лебединое озеро" – балет в четырёх действиях. Начало: 18:00

3. 11.10.25 – Гала-концерт с участием Корейского и Кыргызского балета. Начало: 18:00

4. 12.10.25 – Дж. Верди "Риголетто" – опера в трёх действиях. Начало: 18:00

5. 15.10.25 – Гала-концерт студентов Алматинского хореографического училища имени А. Селезнёва. Начало: 18:00

6. 18.10.25 – П. Масканьи "Сельская честь" ("Айыл намысы") – опера в двух действиях. Начало: 18:00

7. 19.10.25 – В. Назаров "Айболит жана Бармалей" – детский спектакль. Начало: 11:00

8. 19.10.25 – К. Молдобасанов, Г. Окунев "Куйручук" – комедийный балет в двух действиях. Начало: 18:00

9. 24.10.25 – Л. Минкус "Пахита", Ф. Шопен "Шопениана" – вечер одноактных балетов. Начало: 18:00

10. 26.10.25 – Ж. Бизе "Кармен" – опера в четырёх действиях. Начало: 18:00

Октябрь обещает быть насыщенным и вдохновляющим – каждое выступление наполнено красотой музыки, танца и неповторимой энергетикой живого театра.

Билеты доступны в кассах театра и онлайн: TIKET.KG и KASSIR.KG

Адрес театра: г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 167

Приходите и откройте для себя волшебный мир оперы и балета!".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451031
Теги:
Министерство культуры и туризма, театр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  