Театр оперы и балета КР представил свой октябрьский репертуар

Репертуар Национального академического театра оперы и балета имени Малдыбаева на октябрь 2025 года опубликовало на своей странице в соцсети Министерство культуры КР.

"Дорогие зрители!

Мы рады пригласить вас в новый театральный сезон и представить афишу октября, в которой каждый найдет постановку по душе – от бессмертной классики до ярких премьер.

1. 04.10.25 – Ж. Каниметов "Ак Мөөр" – опера-дастан, два действия. Начало: 18:00

2. 05.10.25 – П.И. Чайковский "Лебединое озеро" – балет в четырёх действиях. Начало: 18:00

3. 11.10.25 – Гала-концерт с участием Корейского и Кыргызского балета. Начало: 18:00

4. 12.10.25 – Дж. Верди "Риголетто" – опера в трёх действиях. Начало: 18:00

5. 15.10.25 – Гала-концерт студентов Алматинского хореографического училища имени А. Селезнёва. Начало: 18:00

6. 18.10.25 – П. Масканьи "Сельская честь" ("Айыл намысы") – опера в двух действиях. Начало: 18:00

7. 19.10.25 – В. Назаров "Айболит жана Бармалей" – детский спектакль. Начало: 11:00

8. 19.10.25 – К. Молдобасанов, Г. Окунев "Куйручук" – комедийный балет в двух действиях. Начало: 18:00

9. 24.10.25 – Л. Минкус "Пахита", Ф. Шопен "Шопениана" – вечер одноактных балетов. Начало: 18:00

10. 26.10.25 – Ж. Бизе "Кармен" – опера в четырёх действиях. Начало: 18:00

Октябрь обещает быть насыщенным и вдохновляющим – каждое выступление наполнено красотой музыки, танца и неповторимой энергетикой живого театра.

Билеты доступны в кассах театра и онлайн: TIKET.KG и KASSIR.KG

Адрес театра: г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 167

Приходите и откройте для себя волшебный мир оперы и балета!".