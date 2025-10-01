Погода
Два бразильца завершили карьеру в сборной Казахстана по футзалу

109  0
- Самуэль Деди Ирие
Сразу два бразильских игрока объявили о завершении выступлений за национальную сборную Казахстана по футзалу.

Игрок "Семея" Лео Мендонка сообщил, что покидает команду после 11 лет в её составе. В прощальном обращении он отметил, что с благодарностью будет помнить время, проведённое в сборной, где пережил "и слёзы, и радость", и признался, что мечтал сыграть на следующем чемпионате Европы, но "это не входило в Божий план".

Мендонка дебютировал за Казахстан в 2014 году и стал одним из ключевых игроков команды.

Накануне аналогичное решение принял ещё один бразильский легионер - защитник Дуглас Жуниор.


Теги:
Казахстан, футзал, Бразилия
