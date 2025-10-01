Теннисный мяч с US Open-2025 продан почти за $89 тысяч

Аукционный дом Sotheby"s провёл онлайн-торги, посвящённые Открытому чемпионату США по теннису. На аукционе были выставлены спортивные артефакты звёздных игроков, сообщает Sports.kz со ссылкой на Office Life.

Среди лотов оказались ракетка и кроссовки первой ракетки мира Арины Соболенко. Ракетка была продана за 3810 долларов, а кастомные кроссовки с подписью теннисистки - за 2500 долларов. Также ушёл с молотка мяч, использованный во втором сете финала Соболенко против Аманды Анисимовой, его стоимость составила 4064 доллара.

Главным лотом стал теннисный мяч из полуфинального матча между испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером. За него коллекционер заплатил почти 89 тысяч долларов.