Погода
$ 87.22 - 87.56
€ 101.75 - 102.70

Теннисный мяч с US Open-2025 продан почти за $89 тысяч

123  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Аукционный дом Sotheby"s провёл онлайн-торги, посвящённые Открытому чемпионату США по теннису. На аукционе были выставлены спортивные артефакты звёздных игроков, сообщает Sports.kz со ссылкой на Office Life.

Среди лотов оказались ракетка и кроссовки первой ракетки мира Арины Соболенко. Ракетка была продана за 3810 долларов, а кастомные кроссовки с подписью теннисистки - за 2500 долларов. Также ушёл с молотка мяч, использованный во втором сете финала Соболенко против Аманды Анисимовой, его стоимость составила 4064 доллара.

Главным лотом стал теннисный мяч из полуфинального матча между испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером. За него коллекционер заплатил почти 89 тысяч долларов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451036
Теги:
США, теннис
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  