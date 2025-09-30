Погода
"Бишкек Арена" готова наполовину

- Самуэль Деди Ирие
Строительство нового стадиона "Бишкек Арена" выполнено примерно на половину, сообщили в Управлении делами президента Кыргызской Республики.

Согласно информации ведомства, основные строительные работы уже завершены: возведены трибуны, инфраструктура для спортсменов и зрителей, инженерные сети и коммуникации. В ближайшее время планируется монтаж крыши над трибунами, что позволит проводить соревнования и мероприятия в любых погодных условиях.

После завершения строительства стадион станет одной из крупнейших арен страны. Он будет использоваться для футбольных матчей, спортивных соревнований и культурно-массовых мероприятий, а также сможет принимать международные турниры.

Работы ведутся с соблюдением современных стандартов безопасности и комфорта для зрителей, а также с учётом международных требований к спортивным сооружениям.

Предполагается, что полное завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию состоится в ближайшие годы, после чего "Бишкек Арена" станет главным спортивным комплексом столицы.


Теги:
спорт, строительство, Кыргызстан
