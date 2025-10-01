Погода
$ 87.22 - 87.56
€ 101.75 - 102.70

Страны СНГ утвердили комплекс мер по борьбе с бешенством и ящуром

227  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Минске 29 сентября прошло очередное заседание Совета глав правительств СНГ, по итогам которого был подписан перечень документов.

"Решение Совета глав правительств СНГ о комплексе совместных действий государств - участников СНГ по профилактике и борьбе с бешенством на период до 2030 года", - говорится в перечне подписанных документов.

Кроме того, принято решение о комплексе совместных мер государств - участников СНГ по профилактике и борьбе с ящуром на период до 2030 года, а также о комплексе совместных действий государств - участников СНГ по профилактике и борьбе с гриппом птиц и ньюкаслской болезнью на период до 2030 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451047
Теги:
Беларусь, СНГ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  