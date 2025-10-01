Страны СНГ утвердили комплекс мер по борьбе с бешенством и ящуром

В Минске 29 сентября прошло очередное заседание Совета глав правительств СНГ, по итогам которого был подписан перечень документов.

"Решение Совета глав правительств СНГ о комплексе совместных действий государств - участников СНГ по профилактике и борьбе с бешенством на период до 2030 года", - говорится в перечне подписанных документов.

Кроме того, принято решение о комплексе совместных мер государств - участников СНГ по профилактике и борьбе с ящуром на период до 2030 года, а также о комплексе совместных действий государств - участников СНГ по профилактике и борьбе с гриппом птиц и ньюкаслской болезнью на период до 2030 года.