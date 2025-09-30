Погода
Улан Батырбек уулу дебютировал против Рикардиньо

Игрок сборной Кыргызстана по футзалу Улан Батырбек уулу провёл свой первый матч за клуб Stelco RC на клубном Кубке Мальдив, который стартовал 29 сентября, сообщает Sport АКИpress.

В первом туре команда Батырбек уулу встретилась с HDC Club, за который играет легендарный португальский футзалист Рикардиньо - чемпион Европы 2018 года, чемпион мира 2021 года и шестикратный обладатель титула лучшего игрока мира. Во время матча Улан несколько раз пересекался с 40-летним ветераном на поле.

Переход Батырбек уулу в Stelco RC состоялся в летнее трансферное окно, и его дебют на международной арене стал заметным событием для кыргызстанского футзала.


