Кыргызстан и Германия готовятся к проведению бизнес-форума в Берлине

Заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Медербек Туманов провёл встречу с депутатом Бундестага Штефаном Майером и чрезвычайным и полномочным послом Германии в Кыргызстане Моникой Ленхард. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-германского экономического сотрудничества, а также вопросы развития инвестиционного партнёрства. Особое внимание было уделено подготовке к предстоящему бизнес-форуму "День национальной экономики Кыргызстана в Германии" и 5-му заседанию Делового совета, которые пройдут в Берлине 27–29 ноября 2025 года.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества и развитию экономических связей между Кыргызстаном и Германией.


Германия, сотрудничество, Кыргызстан, Минэкономики
