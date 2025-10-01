Представитель Казахстана впервые от ЦА избран вице-главой Адмкомиссии ИКАО

Председатель комитета гражданской авиации Казахстана, Салтанат Томпиева, была избрана на должность вице-главы Административной комиссии Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Это стало историческим событием, поскольку впервые представитель Центральной Азии занял столь высокий пост в данном органе. Выборы состоялись в Монреале, в рамках 42-й сессии Ассамблеи ИКАО.

В ходе ассамблеи Томпиева выступила с инициативой учредить новую номинацию "Женщины, формирующие авиацию", которую планируется вручать на каждой сессии Ассамблеи. Эта идея получила поддержку со стороны представителей ряда государств и международных авиационных организаций.

Источник: asia-today.news