Топурия претендует на главный бой UFC у Белого дома

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия заявил, что именно он станет главным событием праздничного турнира UFC у Белого дома летом следующего года, а не Конор МакГрегор, сообщает Sports.kz.

Грузинский боец написал в социальных сетях:

"Кто хочет поспорить со мной, что я буду главным событием в Белом доме?"

Заявление Топурии прозвучало после того, как МакГрегор потребовал гонорар в 200 млн долларов, половину из которых он хочет получить наличными, а половину - в виде элитных "золотых виз" США.

Ранее глава UFC Дана Уайт сообщил, что готов доверить МакГрегору главный бой исторического турнира, приуроченного к 250-летию независимости США, однако ирландец намерен сначала закрыть вопрос с Майклом Чендлером и провести поединок, сорвавшийся в прошлом году.

Последний бой Топурии прошёл в июне 2025 года, когда он нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде и завоевал вакантный чемпионский пояс в лёгком весе.