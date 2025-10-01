Погода
Топурия претендует на главный бой UFC у Белого дома

155  0
- Карыпбай кызы Толгонай, Самуэль Деди Ирие
Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия заявил, что именно он станет главным событием праздничного турнира UFC у Белого дома летом следующего года, а не Конор МакГрегор, сообщает Sports.kz.

Грузинский боец написал в социальных сетях:

"Кто хочет поспорить со мной, что я буду главным событием в Белом доме?"

Заявление Топурии прозвучало после того, как МакГрегор потребовал гонорар в 200 млн долларов, половину из которых он хочет получить наличными, а половину - в виде элитных "золотых виз" США.

Ранее глава UFC Дана Уайт сообщил, что готов доверить МакГрегору главный бой исторического турнира, приуроченного к 250-летию независимости США, однако ирландец намерен сначала закрыть вопрос с Майклом Чендлером и провести поединок, сорвавшийся в прошлом году.

Последний бой Топурии прошёл в июне 2025 года, когда он нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде и завоевал вакантный чемпионский пояс в лёгком весе.


Теги:
Аламудунский район, смешанные бои, Чуйская область, конфликт, айыл окмоту
