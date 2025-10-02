Президент Узбекистана дал указание увеличить осенние посадки деревьев

В Узбекистане почти 28 млн деревьев, высаженных весной, засохли из-за ранней жары - президент Шавкат Мирзиёев поручил расширить осеннюю посадку деревьев и кустарников, а также подготовить "зеленые" мастер-планы Ташкента, Нукуса и всех областных центров.

На совещании под председательством президента были рассмотрены вопросы исполнения программы "Яшил макон".

Глава государства отметил, что из 137 миллионов саженцев, высаженных весной, 27,5 миллиона засохли. Причина - раннее наступление жары, из-за чего молодые деревья не успевают прижиться, а на их полив уходит в 2–3 раза больше воды.

В связи с этим указано на необходимость расширить осеннюю посадку: в нынешний сезон планируется высадить 125 миллионов деревьев и кустарников, еще 75 миллионов –весной. При этом саженцы не должны высаживаться в местах, где отсутствует система орошения.

Для научно обоснованного развития городов по "зеленым" стандартам президент поручил в течение двух месяцев подготовить "зеленые" мастер-планы Ташкента, Нукуса и всех областных центров. Данная работа будет проделана с участием учёных, урбанистов и экологов.

Источник: uznews.uz