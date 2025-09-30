Жогорку Кенеш остался без поводов для революций

Что и кто стоит за самороспуском парламента Кыргызстана, рассуждает в разговоре с ВЭС24 политолог, директор экспертно-аналитического центра "Ой Ордо" Игорь Шестаков

Без сенсаций и сентенций

Досрочные выборы в Жогорку Кенеш не только не стали политической сенсацией, но и фактически вызвали минимальный резонанс в общественно-политической жизни Кыргызстана. Это стало всего лишь информационным поводом для СМИ; в соцсетях обсуждение добровольной сдачи мандатов прошло максимально вяло.

Я бы сравнил данное политическое действо с закрытием одного из популярных торговых центров в Бишкеке, который сейчас демонтируют: бишкекчане равнодушно смотрят, абсолютно не проявляя никаких эмоций. Типа: одной торговой точкой меньше - так есть и другие. Так и в случае с Жогорку Кенешем: ушли эти, скоро придут другие.

"Партийно-выборные бури"

Если мы возьмем богатую на политические события историю независимого Кыргызстана, то деятельность парламента вносила самый большой вклад в создание серьезных проблем и катаклизмов для исполнительной власти.

В марте 2005 года парламентская оппозиция выводила колонны протестующих с требованием об отставке Аскара Акаева; поводом для свержения его режима стали выборы в Жогорку Кенеш. После изгнания Курманбека Бакиева в апреле 2010 года его "карманные" нардепы были досрочно разогнаны с ликвидацией партии власти.

Парламентские выборы как повод для революций проявились и в октябре 2020 года: падение президентства Сооронбая Жээнбекова началось с подведения итогов парламентских выборов, в ходе которых зашкаливали нарушения административного характера и подкупа голосов.

Избранный в 2021 году Жогорку Кенеш уже не был олицетворением парламентской формы правления, поскольку произошла смена Конституции и были установлены новые правила формирования высшей законодательной ветви власти.

Вместе с партийными депутатами в Жогорку Кенеш пришли также избранники из одномандатных округов. Первые прогнозы и слухи о том, что действующий парламент уйдет досрочно, появились еще в середине 2023 года, причем не только в экспертных кругах, но и в стенах самого "кыргызского Белого дома". На тот момент главной причиной самороспуска называли фактическое совмещение сроков выборов парламента и президента. В то время звучали различные версии, и, на мой взгляд, одна из наименее конспирологических заключалась в том, что действующие парламентские партии власти либо распустят, либо заменят на одномандатников.

В принципе, данный прогноз сбывается на выборах в местные кенеши 17 ноября 2024 года: накануне предвыборной кампании зампред правительства и глава ГКНБ Камчибек Ташиев, которого связывали с ключевой парламентской партией "Ата-Журт", заявил, что его бывшие однопартийцы не будут принимать участие в борьбе за местные мандаты.

Параллельно группа депутатов Жогорку Кенеша работала над новым законом о выборах, который коренным образом менял избирательную систему: год назад стало понятно, что механизм досрочного роспуска запущен.

С одной стороны, я разделяю экспертную точку зрения, что Жогорку Кенеш уже не отвечал тем политическим переменам, которые произошли в стране после изменения административной карты в результате укрупнения городов и айыльных аймаков. С другой стороны, в ноябре 2021 года мы получили Жогорку Кенеш, доставшийся в наследство от несостоявшейся парламентской системы, включая вмешательство в каждые выборы представителей ОПГ.

За последние годы Камчибеку Ташиеву и ГКНБ удалось избавить страну от влияния криминальных группировок на политические процессы в Кыргызстане. Учитывая, что политический тандем президента Садыра Жапарова и Камчибека Ташиева кардинально меняет прежние подходы к политическим реформам, избранный в ноябре Жогорку Кенеш будет соответствовать новой политической структуре. В этой связи произойдет определенное переформатирование политического поля Кыргызстана.

Роль партий сходит на нет...

Если учитывать, что на новые президентские выборы снова пойдет Садыр Жапаров - а это, скорее всего, так, - то мы увидим состав народных избранников, чьи программные задачи на депутатский срок будут отвечать политическим и экономическим реформам, которые будет осуществлять вновь избранный президент и его команда. В этой новой политконструкции уже не будут играть важную роль партии власти, как это было при прежних президентах.

Впрочем, история деятельности таких партий ярко демонстрировала, что членам этих политорганизаций было абсолютно все равно на своих лидеров-президентов, как только они лишались власти.

У Жогорку Кенеша появится не партийное, а "женское лицо"

Новая выборная система ставит жирную точку на перспективах успешного партийного строительства, поскольку политические партии могут выдвигать только по одному кандидату в депутаты по каждому многомандатному округу; всего их будет три. Партийное строительство и так оставляет желать лучшего, поскольку парламентская система от апрельских революционеров 2010 года, прежде всего от "вечного реформатора" конституций Омурбека Текебаева (ныне посла КР в Германии), в большей степени напоминала политический аттракцион, при котором было непонятно, кто в стране за что отвечает.

Кроме того, проходные места в партийных списках распродавались в режиме аукционов, в итоге партия превращалась не в идеологическую структуру, а в коммерческое предприятие. Стоимость мандата могла достигать от 500 до 800 тысяч долларов. Жогорку Кенеш напоминал акционерное общество закрытого типа.

Возможно, нынешнее незавидное положение партий даст возможность им перезагрузиться в плане предвыборного состава. И вместо прежних "денежных мешков" и "базаркомов" от политики в партиях появятся кандидаты, стремящиеся принести профессиональную пользу в законодательной деятельности, в числе которых будут настоящие юристы и экономисты. Как показал уходящий Жогорку Кенеш, популистов там хватало, а вот специалистов в написании законов было единицы.

Важным моментом станет квота для женщин: ранее они в основном могли попадать в Жогорку Кенеш благодаря партийным ресурсам. Но опять же важно, чтобы среди них были не просто представительницы прекрасного пола с финансовыми рычагами, но прежде всего профессионалы с государственным видением. Тогда квота будет иметь логический смысл. Надеюсь, что в новом Жогорку Кенеше мы увидим депутатов, кто находил время участвовать в мероприятиях ЦЭИ "Ой Ордо", используя рекомендации ведущего экспертного сообщества в своей парламентской работе.

Одной из наиболее ключевых проблем нынешних выборов наверняка станет явка избирателей. В прошлом году местные выборы продемонстрировали минимальные показатели: складывалось впечатление, что за кандидатов в основном голосовали родственники, друзья и однопартийцы. На избирательные участки пришло чуть более 30 процентов электората. В 2021 году ситуация была примерно такая же: тогда на моем избирательном участке в центре Бишкека число представителей участковой комиссии ЦИК превышало количество голосующих.

Не случайно в Жогорку Кенеше звучали даже такие предложения, чтобы платить избирателям за явку. Безусловно, это абсурд, но он четко отражает реалии, в которых большинство граждан Кыргызстана не связывают решение своих личных социально-экономических проблем с выборами в Жогорку Кенеш. В итоге холодильник одерживает победу над телевизором, и избиратель голосует "ногами".

На протяжении 30 лет независимости в Кыргызстане постоянно менялась форма парламентских выборов, но при этом главная проблема оставалась в их содержании: профессиональном уровне и доверии народа к кандидатам. Изменят ли ситуацию предстоящие выборы, покажут их результаты.