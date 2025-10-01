В Узбекистане введут наказание за бетонирование зеленых участков

Гражданам и юрлицам хотят повысить ответственность в природоохранной сфере. Законодательная палата Олий Мажлиса приняла законопроект об усилении защиты окружающей среды.

Документ предусматривает повышение ответственности граждан и юрлиц в природоохранной сфере. Вводятся санкции за незаконное предоставление или строительство на землях лесного фонда. Также появится ответственность за самовольное бетонирование участков с зелеными насаждениями около жилых многоэтажек и возведение на их месте сооружений.

Также данных с автоматических станций экомониторинга будут отправляться в геоинформационную базу данных в режиме реального времени. Принятие закона будет способствовать защите чистоты воздуха и улучшению экологической ситуации. Закон должен получить одобрение Сената и подпись президента.

Напомним, что в Ташкенте начали возвращать незаконно занятые детские площадки и зеленые зоны. Генпрокуратура нашла сотни подобных случаев.

Источник: nova24.uz