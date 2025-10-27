В Бишкеке пьяный пассажир оскорбил милиционеров

В Бишкеке сотрудники Управления патрульной службы милиции остановили автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время проверки пассажир автомобиля начал вести себя агрессивно, высказывался в адрес сотрудников милиции нецензурной бранью и отказывался выполнять законные требования. Несмотря на неоднократные предупреждения, гражданин продолжал нарушать общественный порядок, после чего был доставлен в УВД Ленинского района.

Нарушителем оказался 27-летний житель столицы. В отношении него составлен протокол по статье 126 Кодекса о проступках Кыргызской Республики (мелкое хулиганство). Мужчина помещён в камеру временного содержания. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Милиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать нормы общественного порядка и уважительно относиться к законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. За подобные действия предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Также в ведомстве подчеркнули, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является грубым нарушением закона и прямой угрозой жизни и безопасности граждан.