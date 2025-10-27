ФОМС напомнил о важности заботы о здоровье в осенне-зимний период

Фонд обязательного медицинского страхования Кыргызстана призвал граждан бережно относиться к своему здоровью в осенне-зимний период, когда возрастает риск простудных и вирусных заболеваний.

В ведомстве отметили, что при первых признаках недомогания важно не заниматься самолечением, а своевременно обращаться к врачу в Центры общеврачебной практики (ЦОВП) или Центры семейной медицины (ЦСМ). Медицинская помощь в рамках Программы государственных гарантий (ПГГ) оказывается бесплатно, независимо от статуса застрахованности.

В перечень бесплатных услуг входят профилактика заболеваний, консультации врача, проведение базовых лабораторных исследований, диагностика, оказание неотложной помощи, назначение лечения и, при необходимости, направление на госпитализацию. Также пациенты могут бесплатно получить до 12 видов лабораторно-диагностических исследований и сделать медицинские инъекции (без предоставления медикаментов и изделий).

Для застрахованных граждан перечень бесплатных услуг шире. Им доступны до 42 видов лабораторных исследований, УЗИ и рентгенография со скидкой 50%, а также услуги дневного стационара и льготные лекарства по Дополнительной программе ОМС.

Чтобы получить медицинскую помощь, необходимо быть приписанным к семейному врачу в ЦСМ или ЦОВП по месту жительства и иметь направление от лечащего врача.

ФОМС напоминает: по всем вопросам, связанным с оказанием медицинских услуг, граждане могут обратиться на круглосуточную горячую линию 113.