Календарный план по подготовке и проведению парламентских выборов в ЖК

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 30 сентября на заседании утвердила календарный план основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 30 ноября 2025 года, сообщает АКИpress.

В заседании приняли участие председатель и члены ЦИК, руководители структурных подразделений и представители Аппарата комиссии.

Как сообщила начальник управления ЦИК Махабат Кожокеева, календарный план состоит из 13 разделов и 52 пунктов, разработанных в соответствии с конституционным законом "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша".

В связи с проведением досрочных выборов, сроки всех избирательных действий сокращены на одну треть.

Этапы

Создание избирательных округов - не позднее чем через 5 календарных дней после опубликования указа президента о назначении выборов. В этот же срок утверждаются границы и схемы округов, а также формируются окружные избирательные комиссии.

Обеспечение участия лиц с инвалидностью - до 3 ноября органы местного самоуправления должны составить карту потребностей избирателей с ограниченными возможностями и обеспечить доступность избирательных участков.

Регистрация международных и общественных наблюдателей - сроки определены календарным планом.

Формирование списков избирателей - предварительные списки должны быть подготовлены до 8 октября, а размещены на участках до 11 октября. Приём заявлений на исправление ошибок будет вестись с 8 октября по 19 ноября.

Выдвижение и регистрация кандидатов:

политические партии обязаны уведомить ЦИК о намерении участвовать в выборах до 3 октября;

выдвижение кандидатов завершится 30 октября;

регистрация - до 10 ноября.

Предвыборная агитация начнётся 10 ноября и продлится до 29 ноября 8:00 утра.

Текст бюллетеней должен быть утверждён не позднее 13 ноября.

Досрочное голосование запланировано на 29 ноября, основное - 30 ноября с 8:00 до 20:00.

Определение результатов выборов - не позднее 14 декабря, то есть в течение 13 календарных дней после дня голосования.

Календарный план станет основным документом, регламентирующим сроки и порядок всех процедур по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша.

25 сентября депутаты Жогорку Кенеша приняли решение о самороспуске. Досрочные выборы пройдут по новой системе: будут определены 30 округов, из каждого будут избраны по 3 депутата.


