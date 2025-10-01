Главные заявления Трампа о подлодках, Путине и самой сильной стране в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что в мире остался только один нерешенный конфликт, который надо урегулировать, и для этого нужно свести вместе лидеров России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. По его словам, это можно обеспечить лишь с позиции силы. Об этом, а также об отношении к российским властям и поддержке Киеву Трамп сказал в своей речи перед сотнями генералов и адмиралов на базе морской пехоты в Квантико (штат Вирджиния).

"Но единственный способ сделать это – через силу, – сказал Трамп. – Я имею в виду, если бы мы были слабы, они даже не ответили бы на мой звонок. Но у нас огромная сила".

О военной помощи Украине

Трамп заявил, что при администрации экс-президента Джо Байдена США "шли к катастрофе", и обвинил его в передаче всего оружия Украине, оставив страну без защиты.

"Мы были в полном упадке во всех сферах – от иммиграции до армии. У нас не было оружия. Мы отдали все, что могли, Украине. У нас ничего не осталось", – сказал он.

Американский президент подчеркнул, что он добился того, что НАТО согласилось увеличить расходы с 2 до 5% ВВП, и США продают свое оружие НАТО.

"Год назад мы были мертвой страной, а теперь мы – самая привлекательная страна в мире", – заявил Трамп.

О Путине

"Он [украинский конфликт] оказался самым трудным. Я очень разочарован в президенте Путине. Я думал, что он быстро завершит это дело", – сказал Трамп. Он заявил, что конфликт должен был быть завершен за неделю.

Американский президент также нарушил обещание не называть Россию "бумажным тигром".

В ответ же на якобы угрозу со стороны Москвы Трамп подтвердил, что США направили к берегам России несколько атомных подводных лодок. "Я перебросил одну или две подводные лодки – я не буду говорить о двух – к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом "ядерное"", – пояснил президент США.

О плане по сектору Газа

"Хамас" должен согласиться на план мира по Газе, иначе Израиль предпримет против них жесткие меры, считает американский лидер.

Трамп отметил, что если получится все-таки разрешить ближневосточный конфликт, то это будет означать, что он урегулировал восемь конфликтов.

Направляясь на мероприятие с военными чиновниками, Трамп сказал журналистам, что у "Хамаса" есть от силы три-четыре дня, чтобы отреагировать на предложение.

Ранее CBS News со ссылкой на источник сообщил, что палестинская группировка "Хамас" склоняется к тому, чтобы принять план Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. 1 октября представители организации представят ответ египетским и катарским посредникам.

Об армии США

В своей речи Трамп отметил план в 2026 г. выделить более $1 трлн на финансирование вооруженных сил США.

Американский президент сообщил, что США планируют обновить свои ядерные вооружения, но рассчитывают, что их применение не потребуется.

"Я восстановил наши ядерные силы, как вы, наверное, знаете, но мы их также модернизируем и просто надеемся, что никогда не придется их применять", – сказал он.

Кроме того, Трамп заявил, что США достигли заметного прогресса в разработке первого истребителя шестого поколения Boeing F-47. В следующем году США также намерены расширить флот минимум на 19 кораблей, включая подводные лодки, эсминцы и десантные суда.

О нацгвардии в американских городах

Во время своего выступления Трамп поблагодарил национальную гвардию за работу в Вашингтоне.

"Вашингтон был самым опасным городом США. После 12 дней серьезнейшей работы мы вывели из города 1700 рецидивистов, – сказал он. – Сейчас Вашингтон безопасный город".

Трамп обвинил в плачевном состоянии городов демократов и пообещал навести порядки и там.

"У нас есть и много городов в хорошем состоянии, но кажется, что именно города, которыми управляют радикальные левые демократы, превратились в опасные места. Посмотрите, что они сделали с Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорком, Лос-Анджелесом – это очень небезопасные города. Это тоже война – война внутри страны", – сказал он. Трамп также объявил генералам, что собирается "очень скоро" ввести нацгвардию в Чикаго.

Источник: Ведомости