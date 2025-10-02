Погода
Бывший тренер женской команды "Ливерпуля" Мэтт Бирд скончался

Бывший главный тренер женской команды "Ливерпуля" Мэтт Бирд скончался на 48-м году жизни. Как сообщили на слушании в Рутине, он был найден повешенным у себя дома в городе Дисайд 20 сентября. Парамедики доставили его в больницу Честера, однако спасти его не удалось. Полное расследование дела состоится позднее.

Бирд был одной из ключевых фигур в женском футболе. Под его руководством "Ливерпуль" выиграл два подряд титула Женской суперлиги в 2013 и 2014 годах. Во время второго прихода в клуб в 2021 году он добился возвращения команды в элиту, оформив чемпионство в Чемпионшипе в 2022 году.

В феврале этого года "Ливерпуль" расстался с тренером, после чего он ненадолго возглавил "Бернли", но летом подал в отставку.

В память о наставнике в минувшие выходные перед всеми матчами Женской суперлиги была объявлена минута молчания, а встреча "Ливерпуля" с "Астон Виллой" была перенесена.

Главный тренер мужской команды "Ливерпуля" Арне Слот назвал Бирда "великим человеком", а наставник "Манчестер Юнайтед" среди женщин Марк Скиннер отметил его как "икону". Бывший тренер "Челси" Эмма Хейс призналась, что "опустошена" смертью коллеги, назвав его "одним из лучших людей" в футболе.

В официальном заявлении "Ливерпуля" говорится:

"Мэтт был не только преданным и успешным тренером, но и человеком с настоящей теплотой и честностью. Все, кто работал с ним в клубе, будут помнить его с искренней любовью и уважением".

Футбольная ассоциация Англии назвала Бирда "ключевой фигурой" в женском футболе, а руководство WSL подчеркнуло, что он будет "недоставать всем в игре".

За карьеру Бирд также возглавлял "Миллуолл", "Челси", "Вест Хэм", "Бристоль Сити" и американский клуб Boston Breakers, оставив значимый след в развитии женского футбола.


