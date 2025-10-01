UFC: Оролбай уулу подерётся с Херманссоном в Катаре

Кыргызстанский боец Мыктыбек Оролбай уулу проведет следующий поединок в организации UFC против шведского ветерана Джека Херманссона. Бой состоится 22 ноября на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре в полусреднем весе (до 77 кг).

По данным Федерации ММА, Оролбай уулу имеет в активе 17 боёв: 14 побед (6 – нокаутом, 6 – приёмами, 2 – решением судей), 2 поражения и 1 ничью. В своём последнем выступлении 21 июня он победил азербайджанца Тофика Мусаева в первом раунде болевым приёмом.

Его соперник Херманссон значительно опытнее – на счету шведа 33 боя, из которых он выиграл 24 (11 – нокаутом, 6 – приёмами, 7 – решением судей) и проиграл 9. Последний раз он одерживал досрочную победу ещё в 2020 году, а в июне этого года потерпел поражение нокаутом.

В антропометрии у Херманссона преимущество: рост 185 см и размах рук 197 см против 178 см и 187,9 см у кыргызстанца. Кроме того, швед ранее выступал в среднем весе, что даёт ему перевес в массе.

Оролбай уулу делает ставку на быстрый футворк, нокаутирующую мощь и сильную борцовскую базу. Херманссон отличается разнообразием в стойке, но часто уступает под давлением и имеет пробелы в защите от тейкдаунов.

Перед предстоящим поединком кыргызстанец проходит тренировочные сборы в Дагестане, где уделяет особое внимание развитию борцовских навыков.

Бой в Катаре обещает стать противостоянием молодого и агрессивного бойца из Кыргызстана с опытным ветераном UFC.