Ош принял крупнейший шахматный турнир

В Оше прошёл крупнейший шахматный турнир региона, организованный Федерацией шахмат Ошской области и южной столицы. В соревнованиях приняли участие более 300 шахматистов, что стало рекордом для турниров такого уровня.

Среди участников были спортсмены не только из разных регионов Кыргызстана, но и из Узбекистана, России, Китая и Нигерии.

Особенностью турнира стала большая возрастная разница между игроками: самому младшему участнику было 5 лет, а самому старшему – 85 лет.

Призёры получили кубки, медали, дипломы, ценные призы и денежные вознаграждения. Общий призовой фонд составил 81 000 сомов. Также победителям были вручены сертификаты на посещение парка аттракционов "Ак-Буура" и центра отдыха.

Организаторы выразили благодарность партнёрам турнира, особенно Русскому дому в Оше, который оказал значительную поддержку в проведении этого масштабного мероприятия.


