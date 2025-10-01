Погода
В Кыргызстане создана первая женская команда по кок-бору

- Самуэль Деди Ирие
В Сокулукском районе сформирована первая женская команда по кок-бору. Команда получила название "Сары-Өзөн" и на данный момент включает 8 участниц.

По словам одной из организаторов команды Бегимай Бакировой, коллектив был создан в марте 2025 года, хотя официальная регистрация пока не завершена. В команду вошли девушки со всей Чуйской области, которые умеют ездить верхом или интересуются игрой в кок-бору.

27 сентября команда провела тренировку во время мужской игры в селе Жыламыш Сокулукского района. Некоторые девушки, увидевшие видео тренировок в социальных сетях, уже обратились с просьбой присоединиться и научиться игре.

Организаторы надеются, что со временем состав команды будет расширяться, а женский кок-бору в Кыргызстане будет развиваться и получать всё больше поддержки.


