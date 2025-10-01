Погода
В Бишкеке продолжается чемпионат Кыргызстана по теннису

- Самуэль Деди Ирие
В столице Кыргызстана проходит чемпионат страны по большому теннису, организованный Федерацией большого тенниса КР. Турнир стартовал 29 сентября и продлится до 3 октября.

В соревнованиях участвуют 64 теннисиста – мужчины и женщины от 13 лет и старше, имеющие гражданство Кыргызстана и опыт выступлений на турнирах ITF, ATP и WTA.

Главный судья соревнований Алевтина Холковская отметила, что спортсмены из Оша успешно конкурируют с теннисистами из Бишкека, демонстрируя высокий уровень игры.

Победители и призёры турнира получат медали и памятные призы. Из-за ухудшения погодных условий игры 1 октября состоятся в клубе "Ervin".


Теги:
теннис, Кыргызстан
