ТОП спортивных новостей Кыргызстана на 30 сентября 2025 года

Среди самых читаемых спортивных новостей Кыргызстана на сегодняшний день:
MMA: Ражабали Шайдуллаев нокаутировал россиянина за 33 секунды, успешно защитив чемпионский титул.
Греко-римская борьба: Асана Жанышова отметился выдающимся годом – от неудачи на чемпионате Азии до триумфа на мировом первенстве.
Греко-римская борьба: Обзор работы тренера сборной Кыргызстана за 10 месяцев.
Стадионы: Строительство "Бишкек Арены" выполнено наполовину, в ближайшее время начнётся установка крыши.
UFC: Прогноз на бой кыргызстанца Мыктыбека Оролбай уулу против шведа Джека Херманссона.
Эти материалы пользуются наибольшей популярностью среди читателей спортивных порталов страны.