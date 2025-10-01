Погода
ТОП спортивных новостей Кыргызстана на 30 сентября 2025 года

Среди самых читаемых спортивных новостей Кыргызстана на сегодняшний день:

MMA: Ражабали Шайдуллаев нокаутировал россиянина за 33 секунды, успешно защитив чемпионский титул.

Греко-римская борьба: Асана Жанышова отметился выдающимся годом – от неудачи на чемпионате Азии до триумфа на мировом первенстве.

Греко-римская борьба: Обзор работы тренера сборной Кыргызстана за 10 месяцев.

Стадионы: Строительство "Бишкек Арены" выполнено наполовину, в ближайшее время начнётся установка крыши.

UFC: Прогноз на бой кыргызстанца Мыктыбека Оролбай уулу против шведа Джека Херманссона.

Эти материалы пользуются наибольшей популярностью среди читателей спортивных порталов страны.


