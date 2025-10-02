Погода
В Милане снесут легендарный стадион "Сан-Сиро"

Самуэль Деди Ирие
Городской совет Милана принял решение о сносе футбольного стадиона "Сан-Сиро", старейшего в Италии, построенного в 1926 году. Сообщение об этом публикует La Gazzetta dello Sport.

Стадион будет продан клубам "Милан" и "Интер" за 197 миллионов евро. На месте "Сан-Сиро" планируется построить современный стадион, строительство которого начнется в первой половине 2027 года, а открыть объект планируют к 2031 году. Новый стадион будет готов к проведению чемпионата Европы по футболу 2032 года, который примет Италия.

"Сан-Сиро" вмещает 80 тысяч зрителей и служит домашней ареной для обоих клубов. В 2026 году на стадионе запланирована церемония открытия зимних Олимпийских Игр.


URL: https://www.vb.kg/451094
Теги:
Италия, футбол
