Лига Чемпионов: "Кайрат" крупно проиграл "Реалу" в Алматы

Казахстанский клуб "Кайрат" потерпел второе разгромное поражение в Лиге Чемпионов УЕФА сезона 2025/2026. В матче второго тура группового этапа команда уступила мадридскому "Реалу" со счётом 0:5.

Хет-трик в составе "Реала" оформил Килиан Мбаппе, по голу забили Эдуарду Камавинга и Браим Диас. Матч прошёл на стадионе "Центральный" в Алматы при 22 788 зрителях. Главный арбитр – итальянец Марко Гуида.

"Кайрат" откроет счёт очков в турнире в следующем матче против кипрского "Пафоса" 21 октября. "Реал" встретится с итальянским "Ювентусом" 22 октября.