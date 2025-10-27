В Кыргызстане внедрили электронные лицензии для адвокатов

Министерство юстиции Кыргызской Республики внедрило систему выдачи лицензий на осуществление адвокатской деятельности в электронном формате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Электронные лицензии размещены в Государственном реестре адвокатов и доступны на официальном сайте Министерства юстиции.

Граждане и государственные органы могут в любое время проверить актуальность лицензии в онлайн-режиме.

Введение электронной формы позволяет исключить риск потери или повреждения документа, необходимость переоформления и выдачи дубликатов, а также способствует экономии бюджетных средств за счёт отказа от бумажных носителей.

В ближайшее время электронные лицензии будут интегрированы в мобильное приложение государственной платформы "Тундук".