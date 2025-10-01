Луис Бернат Молина покинул пост главного тренера сборной КР по футзалу

Луис Бернат Молина, главный тренер сборной Кыргызстана по футзалу, покинул свой пост. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз (КФС).

Под руководством Молины команда показала успешные результаты на Кубке Азии 2024 года и заняла первое место в группе F отборочного турнира Кубка Азии 2026 года, победив Восточный Тимор, Палестину и Узбекистан.

Испанский специалист продолжит карьеру в качестве помощника главного тренера клуба "Барселона". КФС поблагодарил Молину за вклад в развитие команды и пожелал успехов в дальнейшей работе.