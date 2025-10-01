Погода
$ 87.22 - 87.56
€ 101.75 - 102.70

В день пожилых людей в Бишкеке прошла благотворительная ярмарка

235  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Международный день пожилых людей в Бишкеке состоялась благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу". Несмотря на дождливую погоду, на праздник приехали участники из разных регионов, городов и поселков Кыргызстана. Для многих это не только возможность показать, чем они занимались в течение года, какие навыки освоили и какие изделия подготовили, но и важное событие с эмоциональной стороны: встретиться со старыми друзьями, обменяться добрыми словами, потанцевать и просто почувствовать тепло общения.

Руководитель Ресурсного центра для пожилых людей Светлана Баштовенко напомнила историю этого уникального проекта.

"Этот формат встреч существует в нашей стране уже более 20 лет. Ярмарки проводятся дважды в год, и нынешняя стала 51-й по счету. Люди готовятся к ней весь год: шьют, вяжут, вышивают, выращивают картофель и клубнику, сушат фрукты. На самой ярмарке мы также проводим скрининг на уровень сахара в крови и давление", - сказала она.

На мероприятие приехали группы самопомощи со всего Кыргызстана. Посетить такую ярмарку значит не просто купить что-то полезное, но и оказать поддержку бабушкам и дедушкам, которые создают вещи своими руками. Программа праздника получилась насыщенной: концерт, турнир по шахматам, яркая выставка изделий.

"Для нас это еще и напоминание властям: пожилые люди хотят жить активно, могут приносить пользу обществу и нуждаются в общении. Именно для этого так важна государственная программа активного долголетия", - подчеркнула Светлана Николаевна.

Особенно трогательно было видеть, как горожане приходили просто поддержать мастериц, поговорить с ними. Благотворительная организация угостила всех участников горячим пловом, что стало приятным сюрпризом в дождливый день.

Организаторы отмечают, что возможно, в будущем стоит подумать о крытых павильонах или большом помещении. Тогда у "серебряных" мастеров будет еще больше возможностей для общения и творчества, а горожане смогут прийти поддержать их в более комфортных условиях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451104
Теги:
пожилые люди, ярмарка, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  