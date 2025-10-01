В день пожилых людей в Бишкеке прошла благотворительная ярмарка

В Международный день пожилых людей в Бишкеке состоялась благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу". Несмотря на дождливую погоду, на праздник приехали участники из разных регионов, городов и поселков Кыргызстана. Для многих это не только возможность показать, чем они занимались в течение года, какие навыки освоили и какие изделия подготовили, но и важное событие с эмоциональной стороны: встретиться со старыми друзьями, обменяться добрыми словами, потанцевать и просто почувствовать тепло общения.

Руководитель Ресурсного центра для пожилых людей Светлана Баштовенко напомнила историю этого уникального проекта.

"Этот формат встреч существует в нашей стране уже более 20 лет. Ярмарки проводятся дважды в год, и нынешняя стала 51-й по счету. Люди готовятся к ней весь год: шьют, вяжут, вышивают, выращивают картофель и клубнику, сушат фрукты. На самой ярмарке мы также проводим скрининг на уровень сахара в крови и давление", - сказала она.

На мероприятие приехали группы самопомощи со всего Кыргызстана. Посетить такую ярмарку значит не просто купить что-то полезное, но и оказать поддержку бабушкам и дедушкам, которые создают вещи своими руками. Программа праздника получилась насыщенной: концерт, турнир по шахматам, яркая выставка изделий.

"Для нас это еще и напоминание властям: пожилые люди хотят жить активно, могут приносить пользу обществу и нуждаются в общении. Именно для этого так важна государственная программа активного долголетия", - подчеркнула Светлана Николаевна.

Особенно трогательно было видеть, как горожане приходили просто поддержать мастериц, поговорить с ними. Благотворительная организация угостила всех участников горячим пловом, что стало приятным сюрпризом в дождливый день.

Организаторы отмечают, что возможно, в будущем стоит подумать о крытых павильонах или большом помещении. Тогда у "серебряных" мастеров будет еще больше возможностей для общения и творчества, а горожане смогут прийти поддержать их в более комфортных условиях.