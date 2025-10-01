Президент поручил ввести смертную казнь за изнасилование женщин с убийством

Дело об убийстве с особой жестокостью несовершеннолетней девушки Айсулуу находится под личным контролем Президента Садыра Жапарова. Об этом на своей странице соцсети сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

"Глава государства с глубоким сожалением воспринял сообщение об этом преступлении, которое потрясло общественность.

В то же время Президент поручил начальнику Управления правового обеспечения Администрации Президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин.

В частности, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин.

Президент Садыр Жапаров считает, что особенно преступления против детей и женщин не должны оставаться безнаказанными", - написал он.