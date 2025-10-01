Алтынкен приглашает к участию в конкурсе по подготовке паспортов отходов

ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на оказание услуг по разработке паспортов отходов ООС ОсОО "Алтынкен".
|№
|Наименование
|Количество
|Место разработки
|Срок приема документов
|1
|Разработка паспортов отходов предприятия ОсОО "Алтынкен"
|5
|На усмотрение разработчика
|До 10.10.2025г.
Заявку на сотрудничество и необходимые документы (свидетельство о регистрации компании (патент), устав, разрешения, сертификаты и справка из УГНС и т.д.) до окончания срока подачи представить в ОсОО "Алтынкен".
С вопросами с 8.00 до 17.00 звонить в УООСиЭ ОсОО "Алтынкен".
Вышеуказанные документы отправить на тел: 0701 886 907 до 10 октября 2025г.