Алтынкен приглашает к участию в конкурсе по подготовке паспортов отходов

ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на оказание услуг по разработке паспортов отходов ООС ОсОО "Алтынкен".

Наименование Количество Место разработки Срок приема документов
1 Разработка паспортов отходов предприятия ОсОО "Алтынкен" 5 На усмотрение разработчика До 10.10.2025г.

Заявку на сотрудничество и необходимые документы (свидетельство о регистрации компании (патент), устав, разрешения, сертификаты и справка из УГНС и т.д.) до окончания срока подачи представить в ОсОО "Алтынкен".

С вопросами с 8.00 до 17.00 звонить в УООСиЭ ОсОО "Алтынкен".

Вышеуказанные документы отправить на тел: 0701 886 907 до 10 октября 2025г.


