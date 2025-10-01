Погода
ГКНБ задержал руководство транспортного департамента в Караколе

- Алина Мамаева
ГКНБ КР сообщил о задержании сотрудников Иссык-Кульского территориального управления Департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций.

По данным ведомства, в ходе проводимой политики по искоренению коррупции была выявлена устойчивая схема поборов с водителей маршрутных такси, проходящих лицензирование в Караколе. Чиновники требовали деньги за предоставление так называемой "схемы маршрута", которая должна выдаваться бесплатно.

В рамках расследования задержаны начальник управления С.К.М., главный инспектор Э.А.Э. и инспектор Дж.Э.С. Каракольский городской суд водворил их в СИЗО №23 на время следствия.

В настоящее время расследование продолжается.


Теги:
ГКНБ, Минтранском, задержание, Каракол
