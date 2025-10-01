ГКНБ задержан командир одной из войсковых частей Минобороны КР

ГКНБ КР выявил коррупционную схему в Министерстве обороны, связанную с призывом граждан на контрактную военную службу, сообщает пресс-служба ведомства.

По материалам следствия, командир одной из войсковых частей МО КР Б.М.С. вступил в сговор с военнослужащей войсковой части ВВ МВД КР М.А.Ж. и на систематической основе получал денежные средства от 70 до 90 тысяч сомов за призыв граждан на действительную военную службу. Денежные средства, как установлено, требовались до официального зачисления.

Уголовное дело возбуждено 23 сентября 2025 года по факту получения взятки по признакам преступления, предусмотренного ст. 342 ч.2 п.3 УК КР. Решением Ленинского районного суда Бишкека от 26 сентября Б.М.С. водворен в СИЗО ГКНБ КР сроком на два месяца.

В настоящее время установлены и другие участники коррупционной схемы, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.