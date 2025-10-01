В Кыргызстане теперь оплатить госпошлину в суд можно онлайн

Судебная система Кыргызской Республики переходит на современные цифровые решения. Для граждан внедрён сервис онлайн-оплаты государственной пошлины, сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

"Теперь нет необходимости хранить и приносить в суд бумажные квитанции. При онлайн-оплате система автоматически проверяет данные и формирует электронную квитанцию, которая имеет такую же юридическую силу, как и бумажная.Как это работает:- гражданин оплачивает госпошлину через интернет-банк или мобильное приложение;

- получает электронную квитанцию с уникальным кодом платежа;

- при подаче документов в суд этот код вводится в систему;

- система автоматически подтверждает оплату.

Преимущества для граждан:

- не нужно идти в банк за бумажной квитанцией;

- меньше времени и очередей;

- гарантия, что данные об оплате сразу фиксируются в системе суда;

- электронная квитанция полностью равнозначна бумажной.

Онлайн-оплата госпошлины - это быстрее, безопаснее и удобнее".