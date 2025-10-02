Погода
Совместная операция стран ОДКБ: задержано более 300 наркопреступников

279  0
- Светлана Лаптева
На территории стран – участниц ОДКБ проведена международная субрегиональная операция "Канал-Западная Двина", направленная на перекрытие маршрутов поступления наркотиков, прекурсоров, сильнодействующих и новых психоактивных веществ в зону ответственности организации. Одновременно ставились задачи по пресечению деятельности транснациональных наркогруппировок, уничтожению подпольных лабораторий и подрыву финансовой базы наркобизнеса.

Мероприятие проходило с 22 по 26 сентября при участии правоохранительных органов, пограничных и таможенных служб, спецслужб, подразделений финансовой разведки стран – членов ОДКБ. В качестве наблюдателей присутствовали представители Китая, Ирана, ОАЭ, Управления ООН по наркотикам и преступности, ЕАГ и Координационного совета по приграничным вопросам СНГ.

В операции было задействовано порядка 23 тысяч сотрудников компетентных ведомств. В результате скоординированных действий удалось изъять около 5,7 тонны наркотических и психотропных веществ, 21 единицу огнестрельного оружия и почти девять тысяч боеприпасов различного калибра.

Правоохранительные органы выявили 524 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 94 совершённых организованными группами и 12 – с элементами контрабанды. Ликвидированы две нарколаборатории. По итогам операции задержано 310 человек, из которых 99 находились в розыске. Кроме того, выявлено 460 интернет-ресурсов, распространявших запрещённую информацию о наркотиках.


ОДКБ, наркотрафик
