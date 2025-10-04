Погода
Бахтиёр Эргашев: "Атомный выбор Узбекистана не геополитика, а выживание"

86  0
- Светлана Лаптева
В ходе международного онлайн-брифинга на тему "Мирный атом в Центральной Азии: вызовы, партнерство, будущее энергетического суверенитета", организованного Центром геополитических исследований "Берлек-Единство" (г. Уфа), Центром исследовательских инициатив "Ma'no" (г. Ташкент) и сетевым изданием "Восточный экспресс 24", прозвучало выступление директора Центра исследовательских инициатив "Ma"no" Бахтиёра Эргашева.

"Атомная энергетика является, по большому счёту, безальтернативной для Узбекистана. Я исходил из этого ещё в 2008–2009 годах, когда в рамках изучения процессов индустриализации и урбанизации в стране мы обращали внимание на всё более нарастающий энергодефицит.

Уже тогда было понятно: главное решение лежит в сфере развития атомной энергетики. И в 2018 году Узбекистан приступил к практической реализации этой политики - несмотря на значительные трудности на этом пути. Но Узбекистан идёт по этому пути.

Самый главный вывод, который можно сделать из опыта развития атомной энергетики в Узбекистане - и, кстати, не только в Узбекистане, но и в Казахстане (я уверен, коллеги из Казахстана обратят на это внимание), - заключается в следующем: вопрос, изначально чисто экономический, трансформировался. Он стал геополитическим. Не просто политическим - именно геополитическим.

Его намеренно превратили в вопрос выбора основных партнёров на треке индустриального и, шире, экономического развития. "С кем вы? Почему именно эта страна? Давайте искать другие варианты - эта вам не подходит". При этом совершенно непонятно, почему не подходит. Я говорю о Западе, который через свои аффилированные ННО и СМИ, выступает категорически против того, чтобы Узбекистан реализовывал свои атомные проекты с Россией и с "Росатомом" в качестве основного партнера.

Да, предусмотрено участие международного консорциума. Но очевидно, что основную техническую и инженерную нагрузку несёт "Росатом". И именно это вызывает сопротивление.

Таким образом, атомный проект Узбекистана был искусственно превращён в вопрос геополитического выбора. И, на мой взгляд, Узбекистан - как, впрочем, и Казахстан, насколько я понимаю, - уже продемонстрировал на практике, что такой выбор определяется не внешним давлением, а национальными интересами, энергетической необходимостью и суверенным правом страны решать, как обеспечивать своё будущее", - сказал эксперт.

Источник: ВЭС24


URL: https://www.vb.kg/451116
