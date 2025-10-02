Погода
В Минске проходит II Международный форум по беспилотным аппаратам

- Светлана Лаптева
С 30 сентября по 2 октября 2025 года в Белорусском государственном технологическом университете проходит II Международный форум по беспилотным аппаратам "БПЛА – 2025".

Мероприятие объединило ведущих ученых, исследователей, преподавателей и практиков, работающих в области беспилотных технологий. Форум стал уникальной платформой для обсуждения последних достижений, обмена опытом, выявления актуальных проблем и определения перспективных направлений научных исследований и технологических разработок в сфере беспилотных систем.

Участие в работе Форума принял заместитель директора департамента по сотрудничеству в сфере безопасности Исполнительного комитета СНГ Токтосун Сабыров.

Обращаясь к участникам встречи, он отметил, что Исполнительным комитетом СНГ совместно с Межгосударственным авиационным комитетом и заинтересованными национальными транспортными ведомствами государств Содружества разработан проект Меморандума о сотрудничестве в области развития и использования беспилотных авиационных систем в гражданской авиации.

"Документ нацелен на формирование государствами СНГ согласованных подходов к развитию дистанционно пилотируемых беспилотных авиационных систем как важных элементов регионального транспортного комплекса, а также совершенствование законодательства, регулирующего эксплуатацию и развитие таких систем, обеспечение уровня безопасности полетов и авиационной безопасности в гражданской авиации", – рассказал Токтосун Сабыров.

Он подчеркнул, что Меморандум создаст необходимые условия для организации взаимодействия государств СНГ в сфере развития и использования беспилотных авиационных систем в гражданской авиации.

В работе форума принимают участие представители Беларуси, России, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Китая, Венесуэлы, ОАЭ, Монголии и Австрии.

Основные темы дискуссий включают современное состояние отрасли, вопросы проектирования и технологий, применение искусственного интеллекта, а также подготовку инженерных кадров для разработки, производства и эксплуатации беспилотной техники.

Источник: eccis.org


URL: https://www.vb.kg/451119
Теги:
Беларусь, СНГ, Кыргызстан
