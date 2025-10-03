Погода
$ 87.20 - 87.68
€ 101.75 - 102.70

В Кыргызстане соцтовары и товары местного производства могут стать дешевле

263  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана подготовило проект постановления, предусматривающий ограничение торговой наценки на социально значимые товары. Максимальный размер наценки предлагается установить на уровне не более 5%.

Основная цель инициативы – замедлить рост цен, снизить инфляционное давление и сделать продукты первой необходимости более доступными для населения. Ведомство отмечает, что такая мера также позволит поддержать отечественных производителей и уменьшить влияние спекулятивных факторов на рынке.

Согласно документу, наценка не должна превышать 5% от отпускной стоимости производителя либо импортера в случаях, когда продукция не производится внутри страны. Это, по мнению инициаторов, даст возможность усилить контроль за внутренней торговлей, а также защитить интересы потребителей.

Особое внимание в министерстве обращают на то, что необоснованное завышение цен чаще всего наблюдается в крупных торговых сетях, где наценка значительно выше реальных рыночных показателей. В условиях роста мировых цен на продовольствие и общей нестабильности такая ситуация лишь усугубляет социальное напряжение.

В случае принятия постановления ожидается, что оно поможет предотвратить ценовые спекуляции, стимулировать сбыт местной продукции и снизить нагрузку на семейные бюджеты. Кроме того, шаг направлен на укрепление социальной стабильности и защиту экономических интересов граждан Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451123
Теги:
Минэкономики, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  