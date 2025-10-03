В Кыргызстане соцтовары и товары местного производства могут стать дешевле

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана подготовило проект постановления, предусматривающий ограничение торговой наценки на социально значимые товары. Максимальный размер наценки предлагается установить на уровне не более 5%.

Основная цель инициативы – замедлить рост цен, снизить инфляционное давление и сделать продукты первой необходимости более доступными для населения. Ведомство отмечает, что такая мера также позволит поддержать отечественных производителей и уменьшить влияние спекулятивных факторов на рынке.

Согласно документу, наценка не должна превышать 5% от отпускной стоимости производителя либо импортера в случаях, когда продукция не производится внутри страны. Это, по мнению инициаторов, даст возможность усилить контроль за внутренней торговлей, а также защитить интересы потребителей.

Особое внимание в министерстве обращают на то, что необоснованное завышение цен чаще всего наблюдается в крупных торговых сетях, где наценка значительно выше реальных рыночных показателей. В условиях роста мировых цен на продовольствие и общей нестабильности такая ситуация лишь усугубляет социальное напряжение.

В случае принятия постановления ожидается, что оно поможет предотвратить ценовые спекуляции, стимулировать сбыт местной продукции и снизить нагрузку на семейные бюджеты. Кроме того, шаг направлен на укрепление социальной стабильности и защиту экономических интересов граждан Кыргызстана.