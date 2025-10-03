Спектакли "Белый пароход" и "Мальчик, держащий солнце" покажут в Москве

11–12 октября 2025 года Ысык-Кульский областной музыкально-драматический театр имени Касымалы Жантешева в рамках программы "Большие гастроли" представит два спектакля на сцене "Ордынка" Малого театра в Москве.
Этот творческий визит - историческое продолжение. В 1978 году именно на этой сцене Ошский театр с постановкой "Ак кеме" ("Белый пароход") добился большого успеха. Сегодня же театр выходит к зрителю с новым поколением труппы под руководством заслуженной артистки Кыргызстана Светы Абдыкадровой, продолжая путь великого наследия.
Программа:
• "Ак кеме" (Ч. Айтматов, драма, 12+)
11 октября, 19:00
Драматическая история о столкновении детского мира с суровой реальностью.
Режиссёр – Уланмырза Карыпбаев
Награды: 3 Гран-при ("Айтматов и Театр", "Туганлык", "Тюрксой")
• "Күн кармаган бала" ("Мальчик, держащий солнце") (С. Раев, драма, 16+)
12 октября, 19:00
Глубокая драма о нравственном кризисе современного общества и природе человека.
Режиссёр – Уланмырза Карыпбаев
Награды: 3 Гран-при ("Арт Ордо", "Тюрксой", "Вдохновение")
В спектаклях задействованы народные и заслуженные артисты Кыргызстана.