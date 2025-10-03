Спектакли "Белый пароход" и "Мальчик, держащий солнце" покажут в Москве

11–12 октября 2025 года Ысык-Кульский областной музыкально-драматический театр имени Касымалы Жантешева в рамках программы "Большие гастроли" представит два спектакля на сцене "Ордынка" Малого театра в Москве.

Этот творческий визит - историческое продолжение. В 1978 году именно на этой сцене Ошский театр с постановкой "Ак кеме" ("Белый пароход") добился большого успеха. Сегодня же театр выходит к зрителю с новым поколением труппы под руководством заслуженной артистки Кыргызстана Светы Абдыкадровой, продолжая путь великого наследия.

Программа:

• "Ак кеме" (Ч. Айтматов, драма, 12+)

11 октября, 19:00

Драматическая история о столкновении детского мира с суровой реальностью.

Режиссёр – Уланмырза Карыпбаев

Награды: 3 Гран-при ("Айтматов и Театр", "Туганлык", "Тюрксой")

• "Күн кармаган бала" ("Мальчик, держащий солнце") (С. Раев, драма, 16+)

12 октября, 19:00

Глубокая драма о нравственном кризисе современного общества и природе человека.

Режиссёр – Уланмырза Карыпбаев

Награды: 3 Гран-при ("Арт Ордо", "Тюрксой", "Вдохновение")

В спектаклях задействованы народные и заслуженные артисты Кыргызстана.