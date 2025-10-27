Погода
$ 87.27 - 87.62
€ 101.00 - 101.90

В Ысык-Атинском районе задержан подозреваемый в мошенничестве

256  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чуйской области сотрудники милиции задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве при установке систем видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В милицию обратился житель села Дмитриевка. Он сообщил, что мужчина, представившийся специалистом по установке видеокамер, обманным путём завладел его деньгами.

По словам заявителя, злоумышленник предложил установить восемь камер видеонаблюдения и озвучил стоимость работ 101 000 сомов. После получения денег мужчина предоставил бывшие в употреблении камеры под видом новых, имитировал выполнение установки и скрылся. Полученные средства он потратил на личные нужды, причинив потерпевшему ущерб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого 1994 года рождения, который водворён в изолятор временного содержания. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие установило, что в декабре 2019 года задержанный зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью, под прикрытием которого размещал объявления об установке систем видеонаблюдения, вводя граждан в заблуждение. Также выявлена его причастность к аналогичным преступлениям в других областях и в городе Бишкек.

Следственные действия продолжаются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451129
Теги:
задержание, мошенничество, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  