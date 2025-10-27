В Ысык-Атинском районе задержан подозреваемый в мошенничестве

В Чуйской области сотрудники милиции задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве при установке систем видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В милицию обратился житель села Дмитриевка. Он сообщил, что мужчина, представившийся специалистом по установке видеокамер, обманным путём завладел его деньгами.

По словам заявителя, злоумышленник предложил установить восемь камер видеонаблюдения и озвучил стоимость работ 101 000 сомов. После получения денег мужчина предоставил бывшие в употреблении камеры под видом новых, имитировал выполнение установки и скрылся. Полученные средства он потратил на личные нужды, причинив потерпевшему ущерб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого 1994 года рождения, который водворён в изолятор временного содержания. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие установило, что в декабре 2019 года задержанный зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью, под прикрытием которого размещал объявления об установке систем видеонаблюдения, вводя граждан в заблуждение. Также выявлена его причастность к аналогичным преступлениям в других областях и в городе Бишкек.

Следственные действия продолжаются.