Алена Пучкина - серебряный призер IRONMAN Gurye Korea-2025

В Южной Корее состоялся престижный триатлон IRONMAN Gurye Korea-2025, собравший более 1000 атлетов из 31 страны. Кыргызстан представили три спортсмена: Николай Ли, Семён Данилов и Алёна Пучкина.
Главной сенсацией стала Алена Пучкина, занявшая 2-е место в возрастной категории F30-34. Она преодолела дистанцию (3,8 км плавания, 180 км велогонки и 42,2 км марафона) за 10:45:18.
"Эта гонка была особенной: жара, влажность, борьба на каждом километре. Подиум в Корее стал наградой за все месяцы труда", - отметила спортсменка.
Для Пучкиной это уже четвёртый полный IRONMAN:
2022 - Казахстан, 1-е место;
2023 - Италия, 10-е место;
2024 - Флорида, 5-е место;
2025 - Корея, 2-е место.
Семён Данилов показал результат 10:35:53, Николай Ли - 12:08:35.
По итогам выступления Пучкина вошла в топ-5% лучших женщин мира в своей категории и получила статус Silver AWA по версии рейтинга IRONMAN.