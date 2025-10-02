Погода
Алена Пучкина - серебряный призер IRONMAN Gurye Korea-2025

В Южной Корее состоялся престижный триатлон IRONMAN Gurye Korea-2025, собравший более 1000 атлетов из 31 страны. Кыргызстан представили три спортсмена: Николай Ли, Семён Данилов и Алёна Пучкина.

Главной сенсацией стала Алена Пучкина, занявшая 2-е место в возрастной категории F30-34. Она преодолела дистанцию (3,8 км плавания, 180 км велогонки и 42,2 км марафона) за 10:45:18.

"Эта гонка была особенной: жара, влажность, борьба на каждом километре. Подиум в Корее стал наградой за все месяцы труда", - отметила спортсменка.

Для Пучкиной это уже четвёртый полный IRONMAN:

2022 - Казахстан, 1-е место;

2023 - Италия, 10-е место;

2024 - Флорида, 5-е место;

2025 - Корея, 2-е место.

Семён Данилов показал результат 10:35:53, Николай Ли - 12:08:35.

По итогам выступления Пучкина вошла в топ-5% лучших женщин мира в своей категории и получила статус Silver AWA по версии рейтинга IRONMAN.


