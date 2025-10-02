Кыргызстанские дзюдоисты выступят на юниорском чемпионате мира в Перу

С 5 по 7 октября в Лиме (Перу) состоится чемпионат мира по дзюдо среди юниоров, в котором примут участие спортсмены из 67 стран.
Сборную Кыргызстана представят восемь дзюдоистов:
Мужчины:
до 66 кг - Адис Орозмаматов
до 73 кг - Нурмухаммед Бакирдинов
до 81 кг - Актилек Култаев
до 90 кг - Данияр Мелисов
свыше 100 кг - Эмирхан Жолдоказиев
Женщины:
до 57 кг - Жанар Жолдошева
до 63 кг - Адина Кочконбаева
до 70 кг - Алина Молдокулова
Турнир станет важным испытанием для молодых кыргызстанских спортсменов, которые впервые поборются за медали мирового уровня в своих категориях.