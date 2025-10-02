Погода
$ 87.26 - 87.62
€ 101.75 - 102.70

Кыргызстанские дзюдоисты выступят на юниорском чемпионате мира в Перу

136  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 5 по 7 октября в Лиме (Перу) состоится чемпионат мира по дзюдо среди юниоров, в котором примут участие спортсмены из 67 стран.

Сборную Кыргызстана представят восемь дзюдоистов:

Мужчины:

до 66 кг - Адис Орозмаматов

до 73 кг - Нурмухаммед Бакирдинов

до 81 кг - Актилек Култаев

до 90 кг - Данияр Мелисов

свыше 100 кг - Эмирхан Жолдоказиев

Женщины:

до 57 кг - Жанар Жолдошева

до 63 кг - Адина Кочконбаева

до 70 кг - Алина Молдокулова

Турнир станет важным испытанием для молодых кыргызстанских спортсменов, которые впервые поборются за медали мирового уровня в своих категориях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451131
Теги:
дзюдо, чемпионат мира, Перу, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  