Акжол Махмудов выступит на международном турнире в Москве

Кыргызстанский борец греко-римского стиля Акжол Махмудов примет участие в международном турнире PWL-10 "Борцовская лига Поддубного", который состоится 8 ноября в Москве.

Спортсмен выступит в весовой категории до 82 кг. Имя его соперника пока не объявлено.

Для Махмудова это будет третий старт на турнирах PWL. Ранее он одержал победы над российским борцом Романом Власовым и французом Ибрагимом Ганемом.

Турнир в Москве может стать первым выступлением борца после Олимпийских игр в Париже-2024, где он завоевал бронзовую медаль. Ранее сообщалось, что Махмудов должен был выступить на чемпионате мира в Хорватии, но был исключён из состава сборной из-за недостаточной готовности.


Теги:
греко-римская борьба, Кыргызстан
