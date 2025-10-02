Погода
Кыргызстанцы завоевали восемь медалей на G8 Lake Fest в Алматы

- Самуэль Деди Ирие
Сборная Кыргызстана по Го успешно выступила на втором международном турнире G8 Lake Fest 2025, прошедшем с 26 по 28 сентября в Алматы, завоевав восемь медалей и специальный приз в юношеской категории.

В соревнованиях участвовали сильнейшие игроки из Центральной Азии, Южной Кореи и Японии. Из 11 участников сборной Кыргызстана восемь стали призерами.

Данай Айталиев выиграл первое место и получил специальный приз "Лучший игрок до 16 лет" с денежной наградой в 400 тысяч тенге. Победителями также стали Элим Ражапов и Акбар Нуркадыров.

Вторые места заняли Эрнур Эмильев, Битна Махматалиева и Айдай Балбаева, а бронзовые медали получили Семетей Баратбаев и Бурхон Иномжонов.

Примечание: Го - древняя стратегическая настольная игра, возникшая в Китае более 4 тысяч лет назад. В Кыргызстане она признана официальной спортивной дисциплиной.


URL: https://www.vb.kg/451135
Теги:
спорт, Кыргызстан
