ЦИК утвердил схему многомандатных избирательных округов - список

В Центризбиркоме прошло заседание по утверждению схемы многомандатных избирательных округов на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша, сообщает ИА "Кабар".

Границы многомандатных избирательных округов на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша:

№ 1 избирательный округ

Центр: город Раззаков, здание Лейлекской районной государственной администрации. Количество избирателей: 136220

Границы: город Сулюкта полностью; город Раззаков, Сумбулинский, Ак-Суйский, Лейлекский, Кулундуский, Жаны-Жерский, Кен-Талинский, Тогуз-Булакский айылные аймаки Лейлекского района полностью; город Баткен, Ак-Татырский, Ак-Сайский, Самаркандекский айылные аймаки Баткенского района полностью.

№ 2 избирательный округ

Центр: город Кадамжай, здание Кадамжайской районной государственной администрации. Количество избирателей: 144380

Границы: Кара-Бакский, Суу-Башинский, Торт-Гулский, Алтын-Бешикский айылные аймаки Баткенского района полностью; города Айдаркен и Кадамжай, Актурпакский, Молдо-Ниязский, Бирликский, Майданский, Орозбековский и Исхак-Полотханский айылные аймаки Кадамжайского района полностью.

№ 3 избирательный округ

Центр: город Кызыл-Кия, здание мэрии г. Кызыл-Кия. Количество избирателей: 136040

Границы: А. Масалиевский, Учкоргонский айылные аймаки Кадамжайского района полностью; город Кызыл-Кия полностью; Т. Кулатовский, Тоолосский и Кок-Жарский айылные аймаки Ноокатского района полностью; Тоо-Моюнский айылный аймак Араванского района полностью.

№ 4 избирательный округ

Центр: город Ноокат, здание Ноокатской районной государственной администрации. Количество избирателей: 128275

Границы: город Ноокат полностью, Бельский, Жаны-Ноокатский,

Гулистанский, Т. Зулпуевский, Кара-Ташский, Кенешский, Кок-Бельский, Кыргыз-Атинский, А.Мирмахмудовский и Н.Исановский айылные аймаки Ноокатского района полностью; сёла Кичик-Алай и Чогом Керме-Тооского айылного аймака Араванского района полностью.

№ 5 избирательный округ

Центр: Араванский район, село Араван, здание Араванской районной государственной администрации. Количество избирателей: 164557

Границы: село Гулбаар Керме-Тооского айылного аймака, Достукский, Добо-Коргонский, С.Юсуповский и Чек Абадский айылные аймаки Араванского района полностью; Ош-МТУ-2, МТУ-3, село Кызыл-Кыштак города Ош полностью.

№ 6 избирательный округ

Центр: город Ош, здание мэрии города Ош. Количество избирателей: 161323

Границы: Ош-МТУ-1, Ош-МТУ-4, Ош-МТУ-5, Ош-МТУ-6, два УИКа №5563 и №5564 в селе Папан, Ош-МТУ-Жапалак, село Толойкон города Ош полностью; Папанский айылный аймак Кара-Сууйского района полностью.

№ 7 избирательный округ

Центр: город Кара-Суу, здание Кара-Суйской районной государственной администрации.Количество избирателей: 141018

Границы: сёла Жаны-Маала, Жийделик, Чолпон Нариманского айылного аймака города Ош полностью; город Кара-Суу, Сарайский айылный аймак города Кара-Суу, Ала-Тооский, Манасский, Жоошский, Отуз-Адырский айылные аймаки Кара-Сууйского района полностью.

№ 8 избирательный округ

Центр: село Гулчо, здание Алайской районной государственной администрации.

Количество избирателей: 142405

Границы: Мадыйский, Даткинский, Баш-Булакский айылные аймаки Кара-Сууйского района полностью; Гулчинский, Жаны-Алайский, Тилектешский, Уч-Добо-Алайский, Курманжан Даткинский, Жибек-Жолский, Памир-Алайский айылные аймаки Алайского района полностью; Жекендинский, Кашка-Суйский, Чон-Алайский айылные аймаки Чон-Алайского района полностью.

№ 9 избирательный округ

Центр: город Узген, здание Узгенской районной государственной администрации.Количество избирателей: 122779

Границы: Савайский, Ынтымакский айылные аймаки Кара-Суйского района полностью;

Кызыл-Октябрьский, Куршабский, Жалпак-Ташский, Кароолский, Дон-Булакский айылные аймаки, город Узген Узгенского района полностью.

№ 10 избирательный округ

Центр: село Кара-Кульджа, здание Кара-Кульджинской районной государственной администрации.Количество избирателей: 136218

Границы: Баш-Добонский, Торт-Кольский, Ийри-Сууйский, Жазинский, Мырза-Акенский, Кара-Шороский, Салам-Аликский айылные аймаки Узгенского района полностью; Алайкуский, Кара-Гузский, Кара-Кочкорский, Кара-Кульджинский, Ой-Талский, Сары-Булакский, Ылай-Талинский айылные аймаки Кара-Кульджинского района полностью.

№ 11 избирательный округ

Центр: город Манас, здание Жалал-Абадского городского управления труда, социального обеспечения и миграции.

Количество избирателей: 155023

Границы: Город Манас Джалал-Абадской области полностью; город Кок-Жангак, Барпинский и Багышский айылные аймаки Сузакского района полностью.

№ 12 избирательный округ

Центр: Сузакский район, село Сузак, здание Сузакской районной государственной администрации. Количество избирателей: 154398

Границы: Кыз-Кольский, Кок-Артский, С.Атабековский, Кызыл-Туский, Сузакский и Кара-Дарьинский айылные аймаки Сузакского района полностью; Акманский айылный аймак, город Базар-Коргон в границах избирательных участков №2131, №2132, №2133, №2134, №2135, №2136, №2375, №2376, №2377, №2421, №2422, №2448, №2459 Базар-Коргонского района полностью.

№ 13 избирательный округ

Центр: село Масы, здание Ноокенской районной государственной администрацииКоличество избирателей: 159906

Границы: город Базар-Коргон в границах избирательных участков №2423, №2428, №2140, №2141, Кенешский, Арстанбап-Атинский, Сайдыкумский айылные аймаки Базар-Коргонского района полностью; Д.Садырбаевский, Э.Алиевский, Момбековский айылные аймаки, город Кочкор-Ата Ноокенского района полностью; город Майлуу-Суу Майлуу-Суйского района полностью.

№ 14 избирательный округ

Центр: Город Токтогул, здание Токтогульской районной государственной администрации.Количество избирателей: 149154

Границы: Бургонду-Достукский айылный аймак, город Шамалды-Сай Ноокенского района полностью; город Таш-Кумыр Таш-Кумырского районак полностью; Ак-Суйский и Уч-Коргонский айылные аймаки Аксыйского района полностью; город Кара-Куль Кара-Кульского района полностью; Уч-Терекский, Кетмен-Добонский, Э.Иманалиевский, А.Суеркуловский, Толукский, Сары-Камышский айылные аймаки и город Токтогул Токтогульского района полностью.

№ 15 избирательный округ

Центр: г. Кербен, здание Аксыйской районной государственной администрации.Количество избирателей: 160218

Границы: Кош-Добонский, Ак-Жолский, Сары-Челекский, Кара-Камышский айылные аймаки, город Кербен Аксыйского района полностью; Айры-Тамский, Т.Балтагуловский, Ынтымакский, Ала-Букинский айылные аймаки Ала-Букинского района полностью; Терек-Сайский, Каныш-Кийский айылные аймаки Чаткальского района полностью.

№ 16 избирательный округ

Центр: Город Талас, здание мэрии. Количество избирателей: 133880

Границы: Аманбаевский, Кара-Бууринский, Шекерский, Чолпонбайский айылные аймаки Айтматовского района полностью; Кыргызстанский, Семетейский, Уч-Коргонский айылные аймаки Манасского района полностью; Биримдикский, Акназаровский, Кумуштакский, Бакай-Атинский айылные аймаки Бакай-Атинского района полностью; город Талас полностью.

№ 17 избирательный округ

Центр: Жайылский район, город Кара-Балта, здание Жайылской районной государственной администрации. Количество избирателей: 149072

Границы: Беш-Ташский, Кара-Колский, Кен-Колский, Шумкар-Уйский, Чон-Алышский айылные аймаки Таласского района полностью; город Кайынды, Кураминский, Курпулдокский, Фрунзенский, Орто-Кайындыйский айылные аймаки Панфиловского района полностью; Жайылский, Сары-Кооский, Суусамырский, Талды-Булакский айылные аймаки Жайылского района; город Кара-Балта полностью.

№ 18 избирательный округ

Центр: село Беловодское, здание Московской районной государственной администрации. Количество избирателей: 139755

Границы: Ак-Башатский, Ынтымакский айылные аймаки Жайылского района полностью; Ак-Суйский, Торт-Гулский, Толокский, Нарзанский, Мин-Булакский айылные аймаки Московского района полностью; город Шопоков, Сары-Озонский, З.Кайназаровской, Сокулукский айылные аймаки Сокулукского района полностью.

№ 19 избирательный округ

Центр: село Сокулук, здание Сокулукской районной государственной администрации. Количество избирателей: 138373

Границы: Гавриловский, Жаны-Пахтинский, Нижне-Чуйский, Манасский, Военно-Антоновский, Кунтуйский айылные аймаки аймаки Сокулукского района полностью; МТУ-106 села Новопавловка, Ак-Орго, Ак-Ордо, МТУ-103 Ала-Тоо Ленинского района города Бишкек полностью.

№ 20 избирательный округ

Центр: село Лебединовка, здание Аламудунской районной государственной администрации. Количество избирателей: 127760

Границы: С.Чокморовский, Байтик-Баатырский, А.Сыдыковский, Кара-Жыгачский, Достукский, Арашанский, Таш-Мойнокский айылные аймаки Аламудунского района полностью; село Манас, МТУ-208 Учкун, МТУ-207 Маевка, МТУ-205 Калыс-Ордо Первомайского района города Бишкек полностью; МТУ-307 села Лебединовки, МТУ-306 села Аламедин, МТУ-305 Эне-Сай, МТУ-302 Бакай-Ата Свердловского района города Бишкек полностью; МТУ-108 Чон-Арык Ленинского района города Бишкек полностью.

№ 21 избирательный округ

Центр: Город Бишкек, улица Московская, 15Количество избирателей: 138792Границы: МТУ-101, 102, 104, 105, 108, МТУ-107 села Орок Ленинского района города Бишкек полностью.

№ 22 избирательный округ

Центр: Город Бишкек, улица Московская, 15Количество избирателей: 135256Границы: МТУ-401, 402, 403, 404, 405, 406, МТУ-407 села Кок-Жар Октябрьского района города Бишкек полностью.

№ 23 избирательный округ

Центр: Город Бишкек, улица Московская, 15Количество избирателей: 131968Границы: МТУ-201, 202, 203, 204, 205, 208, МТУ-206 села Пригородное Первомайского района города Бишкек полностью.

№ 24 избирательный округ

Центр: Город Бишкек, улица Московская, 15Количество избирателей: 134326

Границы: МТУ-301, 302, 303, 305, 308, МТУ-304 села Нижняя Ала-Арча Свердловского района города Бишкек полностью.

№ 25 избирательный округ

Центр: город Кант, здание Ысык-Атинской районной государственной администрации.Количество избирателей: 141173

Границы: Мкр.Тунгуч, Рухий Мурас, Кара-Жыгач, МТУ-406 в Алтын-Ордо Октябрьского района города Бишкек полностью; Узун-Кырский, Жайылма, Ак-Кудукский, Жээкский, Кочкорбаевский, Нурманбетовский, Кен-Булунский, Сын-Ташский, Ысык-Атинский айылные аймаки Ысык-Атинского района полностью; город Кант полностью.

№ 26 избирательный округ

Центр: город Токмок, здание мэрии города Токмок. Количество избирателей: 132142

Границы: город Токмок полностью; Буранинский, С. Ибраимовский, Биримдикский, Онбир-Жылгинский, Чуйский айылные аймаки Чуйского района полностью; город Кемин, город Орловка, Кичи-Кеминский, Кызыл-Октябрьский, Чон-Кеминский, Чым-Коргонский айылные аймаки Кеминского района полностью.

№ 27 избирательный округ

Центр: город Чолпон-Ата, здание Иссык-Кульской районной государственной администрации. Количество избирателей: 157722

Границы: город Чолпон-Ата, Тору-Айгыр-Тамчинский, Шайыбек-Атинский, Ж.Абдрахмановский, Садыракенский айылные аймаки Иссык-Кульского район полностью; Карасаевский, Иссык-Кульский, Балбайский, Каркыринский, Тюпский айылные аймаки Тюпского района полностью; Хан-Тенирский, Караколский, Алтын Арашанский, Кыдыракенский айылные аймаки Ак-Суйского района полностью.

№ 28 избирательный округ

Центр: село Кызыл-Суу, здание Жети-Огузской районной государственной администрации. Количество избирателей: 160181

Границы: город Каракол полностью; Жети-Огузский, Кызыл-Суйский, Оргочорский, Барскоонский, Жаргылчакский айылные аймаки Жети-Огузского района полностью; Кун-Чыгышский, Б.Мамбетовский, Улахолский, Ак-Терекский айылные аймаки Тонского района полностью.

№ 29 избирательный округ

Центр: село Кочкор, здание финансового управления Кочкорского района. Количество избирателей: 138152

Границы: город Балыкчы полностью; Ормон-Ханский, Чолпонский, Кум-Добонский, Сары-Булакский, Кара-Суйский айылные аймаки Кочкорского района полностью; Атайский, Каргалыкский, Тогуз-Тороуский айылные аймаки Тогуз-Тороуского района полностью; Байзакский, Куйручук-Кызартский, Жумгальский, Мин-Кушский, Тугол-Сайский, Чаекский айылные аймаки Жумгальского района полностью.

№ 30 избирательный округ

Центр: Город Нарын, здание мэрии города Нарын. Количество избирателей: 136756

Границы: город Нарын полностью; Баетовский, Ала-Бугинский, Кара-Бургонский, Тоголок-Молдоуский айылные аймаки Ак-Талинского района полностью; Доболунский, Жан-Булакский, Жерге-Талский, Мин-Булакский, Учкунский, Чет-Нуринский, Эмгек-Талинский айылные аймаки Нарынского района полностью; Ак-Моюнский, Ат-Башинский, Баш-Кайындинский, Казыбекский, Кара-Суйский айылные аймаки Ат-Башинского района полностью.


