Мир прощается с крупнейшим приматологом и защитником животных Джейн Гудолл

Андрей Константинов - известный блогер, ранее работавший редактором в журнале "Русский репортер", написал у себя на страничке в соцсетях о том, что "Мир прощается с легендарной Джейн Гудолл, крупнейшим приматологом и защитницей животных".

"Она первой показала, что шимпанзе используют орудия (что считалось уникальным и определяющим свойством человека), учила нас относиться к ним как к личностям, впервые открыла и темную сторону их жизни, - длившиеся годами жестокие войны между разными группами шимпанзе.

Джейн Гудолл прожила 91 год. Больше 60 из них связаны с изучением шимпанзе и их защитой. Ей было всего 26, когда в июле 1960 года она впервые ступила на галечный берег нынешнего Национального парка Гомбе. У нее не было научного звания и даже формального высшего образования, но она твердо знала, чего хочет. Джейн с детства мечтала жить с животными и писать о них. "Это потому, что я влюбилась в Тарзана. Он женился не на той Джейн, я ужасно ревновала и считала её слабачкой. Я сама была бы для Тарзана гораздо лучшей подругой!", - любила шутить она.

Работая официанткой, Джейн накопила денег на билет в Африку - в один конец на корабль до Кении. Там она сумела встретиться со знаменитым палеоантропологом Луисом Лики, доказывавшим, что человек появился в Африке. Энергия и знания Гудолл произвели на Лики впечатление, и он тут же нанял её своей секретаршей, - Джейн предусмотрительно окончила курсы секретарш, а секретарша Лики уволилась за два дня до их встречи. Это ли не судьба? Лики пригласил её сопровождать его и Мэри Лики (жена Луиса была тоже крупным палеоантропологом, а впоследствии и сын) на раскопки древнейших людей в ущелье Олдувай.

Лики был занят древними людьми, но считал, что кто-то должен по-настоящему изучить и их ближайших родственников. В то время учёные, хоть и знали о близком родстве людей и шимпанзе, но практически ничего не знали о поведении этих обезьян в дикой природе. Вскоре Лики понял, что Джейн – идеальная кандидатура для этого, - в том числе потому, что не имеет высшего образования. Он хотел отправить на полевые работы человека без предубеждений в этой области, поскольку в начале 1960-х биологам полагалось считать, что люди - единственные животные, обладающие индивидуальностью, разумом и чувствами. А еще Лики намеренно искал для этой работы женщин, считая, что они более наблюдательны и терпеливы, чем мужчины, а также не столь сильно будут возбуждать агрессивные наклонности у самцов.

Так Джейн стала первым "Ангелом Лики" (позже их будет трое - Дайан Фосси будет изучать горных горилл, а Бируте Галдикас – орангутанов на Борнео). Джейн отправили в её первую шестимесячную экспедицию искать шимпанзе в танзанийские лесах вместе с матерью, - неприлично же девушке ехать одной с палаткой в джунгли.

Три месяца они бродили по джунглям без особого толку, переболели малярией. Густая листва мешала наблюдать шимпанзе на расстоянии, а когда Джейн пыталась подойти, они убегали. Но Гудолл не сдавалась, - Лики не напрасно охарактеризовал ее как человека невероятного терпения. В конце концов бананы и уважительное обращение сделали свое дело – Джейн сумела завоевать доверие высокорангового самца с серебристыми волосами на лице, которого она назвала Дэвидом Грейбирдом (а еще она называла его "моим самым любимым шимпанзе всех времён"). Гудолл сделала обычной среди этологов практикой давать изучаемым зверям имена вместо номеров – и относиться к ним как к индивидуальностям.

И вот однажды Джейн увидела то, что перевернуло представления ученых о животных. Считалось, что именно умение использовать и изготавливать орудия труда отличает людей от других животных А Дэвид Грейбирд на глазах у Джейн согнул ветку, посрывал с неё листья и стал с помощью этой ветки выуживать термитов из гнезда! С этого момента начинается исследование орудийной деятельности животных, и даже больше – их культур.

Когда Джейн рассказала об этом своему наставнику, Лики ответил : "Теперь нам придется либо переопределить понятие человека, либо признать шимпанзе людьми".

В 1965 году Джейн появилась на обложке National Geographic, - началась ее слава как исследовательницы, которая говорит о шимпанзе так, словно у них есть характер, чувства и разум. Такой "антропоморфизм" поначалу очень раздражал коллег.

Она проводила месяцы, а потом и годы, по-настоящему погрузившись в сообщество шимпанзе, видя его изнутри, - в мире еще не было человека, который бы понимал шимпанзе так хорошо. Джейн показала, что понять таких сложных существ как шимпанзе не получится без эмпатии: "Когда вы эмпатичны, вы видите что-то, чего не понимаете, и вдруг испытываете момент озарения, потому что понимаете происходящее, и вот тогда у вас, как учёного, появляется возможность проверить, действительно ли ваше озарение было верно. Но без эмпатии вы бы вообще ничего не поняли", - объясняла Гудолл.

Уже более 300 исследовательских работ опубликовано группами, работающими под ее руководством в Гомбе. Но постепенно Джейн стала меньше времени уделять полевой работе, полагаясь на учеников и коллег, а сама все больше внимания уделяла спасению животных и их окружающей среды. В 1977 году она основала Институт Джейн Гудолл , чтобы содействовать защите шимпанзе которым угрожают браконьерство и разрушение среды обитания.

Последние сорок лет жизни Джейн провела скорее как активистка, чем как ученый, разрабатывая и реализуя программы по защите природы, без устали путешествуя по миру с лекциями. Несколько лет назад во время лекции Гудолл спросили, каким будет её следующее большое приключение. Гудолл на секунду задумалась, прежде чем ответить: "Умереть". 1 октября 2025 она умерла в дороге, во время лекционного тура.

Джейн Гудолл произвела революцию не только во взглядах на шимпанзе, но и в представлениях о том, что значит быть человеком. Своими исследованиями она заново поставила этот вопрос, - а ответ на него дала своим отношением к шимпанзе, всей своей жизнью".