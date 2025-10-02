Подозреваемому в убийстве Айсулуу грозит пожизненное лишение свободы - МВД

В отношении подозреваемого в убийстве Айсулуу возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Об этом в прямом эфире агентства "Кабар" сообщил начальник пресс-службы МВД Султан Макилов.

"После задержания подозреваемый сам рассказал, как все произошло: где он похитил девушку, где изнасиловал и убил её, а также указал место, где спрятал тело. Эти данные были зафиксированы в ходе следственных действий и представлены суду как доказательство. На основании этого суд избрал меру пресечения - арест сроком на два месяца", - сообщил Макилов.

Он добавил, что за убийство подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы.

"В обществе возник вопрос, почему возбуждено уголовное дело только по статье "Убийство". Дело в том, что сразу при возбуждении оно было квалифицировано именно как убийство, поскольку на тот момент мы не знали всех обстоятельств. Поэтому расследование продлится два месяца, а при необходимости дольше. Также будет проверяться, был ли подозреваемый знаком с девушкой, с какой целью он поехал в тот район", - отметил он.