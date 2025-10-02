Погода
Казыбек Молдажиев назначен директором Госагентства физкультуры и спорта

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал распоряжение о назначении Казыбека Молдажиева директором Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете министров. Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента.

До нового назначения Молдажиев занимал должность заместителя начальника Управления контроля исполнения решений президента и Кабинета министров. Он имеет опыт работы в системе госуправления и зарекомендовал себя как ответственный руководитель.

На посту главы агентства он сменил Айбека Абдымомунова, который был освобождён от занимаемой должности.

Госагентство физической культуры и спорта играет ключевую роль в развитии массового и профессионального спорта в стране, отвечает за подготовку спортсменов к международным соревнованиям, реализацию государственных программ и развитие спортивной инфраструктуры.

Назначение Молдажиева связывают с задачей усилить внимание к спорту в регионах и повысить эффективность работы ведомства.


