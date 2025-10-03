Погода
Аромат юньнаньского кофе наполнил весь мир и чувствуется в Кыргызстане

Нина Ничипорова
Ароматный, уникальный вкус кофе покорил и всех участников недавно прошедшего Форума сотрудничества СМИ, организованного газетой "Жэньминь жибао". Нашей группе – победителей конкурса Silk Road Global News из разных стран коллеги организовали незабываемый пресс-тур по провинции Юньнань. Из города вечной весны, как называют Куньмин, где проходил сам форум, мы отправились в город Баошань, на знаменитые кофейные и чайные плантации провинции.

В золотом кофейном поясе Земли

Никогда не пила столько кофе, как во время недавнего посещения провинции Юньнань в Китае. От ароматного, бодрящего напитка, как говорится, грех было отказаться. Тем более на природе, на фоне растущих кофейных деревьев, в кругу друзей. Одним словом, вся группа наслаждалась моментом.

Баошань, окруженный горами, речками и кофейными плантациями, считается старейшей базой по производству арабики высочайшего качества. По словам ее производителей, здесь до сих пор плодоносят кофейные деревья возрастом более 60-ти лет. Горные кофейные плантации находятся на высоте от 800 до 1800 метров над уровнем моря. Как рассказала нам гид музея кофе в Beaton Gaoligong Boutiyue Coffee Cultural Park, крупного кофейного хозяйства в Баошане, высокогорные районы лучше всего подходят для выращивания арабики.

Но дело не только в самой высоте, а в сочетании условий, которые есть на таких вершинах. Гармоничные и не резкие перепады ночных и дневных температур способствуют более медленному созреванию, благодаря чему арабика успевает получить больше полезных веществ из плодородных почв, насыщенных минералами и микроэлементами. Все это в итоге формирует спелость зерна, его полезные качества, насыщенность микроэлементами, и как результат – чашку кофе премиум-класса с оригинальным мягким вкусом, с легкой горчинкой.

Как пояснил один из руководителей компании, многое, конечно, зависит от сорта кофе, способа обработки зерен, от профессиональной их обжарки. По его словам, чтобы добиться разнообразия вкусов и ароматов, компания внедряет новые современные технологии посадки, обработки плодов и много других новшеств. Но я бы добавила еще один фактор, если не сказать ключевой, - это трудолюбие местных жителей, которые с ноября по апрель собирают вручную каждое кофейное зернышко.

Судя по экспонатам в музее кофе компании, первые кофейные плантации в Юньнане появились ещё в 19-м веке. Кстати, в Китае практически в каждой крупной компании, созданы музеи, в которых раскрываются через историю ее достижения. Тут китайцам надо отдать должное: они с гордостью это демонстрируют. Все это, безусловно, вызывает доверие и уважение и к народу, и к бренду компании.

В музейной коллекции кофе явственно чувствуется связь между временами: здесь хранятся уникальные документы, фото, книги, образцы зерен кофе, инструменты и станки, с помощью которых жители этого региона обрабатывали и измельчали их, посуда, в которой заваривали напиток. По всему видно, что они вложили немало труда в развитие кофейного производства. Но, по словам гида, развивалось оно вначале непросто. Долгие годы провинция поставляла за границу лишь недорогое сырьё – всего по 3–4 юаня за килограмм зёрен! Теперь ситуация кардинально меняется. Здесь производят собственный премиальный кофе разных сортов, цена которого за килограмм достигает нескольких сотен юаней.

С гор - в мир: кофе стал визитной карточкой открытой экономики Китая

Начав свой путь довольно скромно - с промышленных поставок сырой продукции, кофейная индустрия Юньнани превратила китайский кофе в общепризнанный бренд с мировым именем. Как нам рассказали, в 2021 году кофейные зерна из провинции Юньнань постоянный представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь подарил своим коллегам из 14 стран-членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Этот жест принес еще большую известность юньнаньскому кофе.

Баошань - один из шести районов юго-западной провинции Юньнань, на которые приходится 99 процентов китайского производства кофе. В прошлом году оборот только баошаньской кофейной индустрии превысил миллиард долларов. Компания, которую посетила наша группа, превратилась в крупный промышленный комплекс, который предлагает не только свою великолепную продукцию, но и широкий диапазон услуг. Для туристов, китайских и иностранных, устраивают экскурсии по плантациям. Уютный парк культуры кофе, раскинувшийся на нескольких му, обустроен в стиле китайской этники: во всем присутствуют гармония, динамика жизни и времени. Отделка гостевых домиков, чистейшие пруды с яркими по берегам цветами – все в лучших традициях Востока. А мимо кофеен, не заглянув туда, ряд ли кто может пройти равнодушно. Здесь всегда много туристов, особенно, как нам сказали, в период сбора урожая. Все хотят запастись наисвежайшим кофе, многие даже заказывают тур заранее. "Все, кто пробовал наш кофе, высоко оценили его вкус", - не без гордости говорят сотрудники кофейни, с улыбкой наливая кофе в наши чашки.

Юньнаньский кофе, судя по географии поставок в разные страны и континенты, наполнил своим ароматом весь мир. За последнее десятилетие потребление кофе и в самом Китае выросло почти на 170 процентов. Растущая популярность, понятно, стимулирует спрос на кофейные зерна. И многие потребители, и производители прогнозируют ускоренный рост китайского кофе в стране и за рубежом. А учитывая, что сейчас активно осуществляются железнодорожные экспресс-перевозки по маршруту Китай-Европа, и страны, расположенные вдоль этого пути, предпочитают кофе, этот напиток идеально соответствует ожиданиям Юньнани в области производства и продаж.

"Кофе из Юньнани, доставленный в другие страны, позволит их народам еще лучше понять провинцию и познать Китай через чашку кофе", - верно подметил мой коллега Лавал Сале.

Первый глоток делается для неба, второй - для земли, а третий – для самого человека

Культурный обмен и диалог цивилизаций, которым был посвящен Форум сотрудничества СМИ из 87 стран, продолжился на чайных плантациях провинции Юньнань.

Большинство из них расположены на горных склонах и напоминают гигантский зелёный амфитеатр. "Наша земля - природное сокровище, уникальное место для развития чайной индустрии. Именно у нас самые лучшие в мире условия для произрастания различных видов чайных деревьев, среди которых совершенно уникальный вид - крупнолистовые чайные деревья, таких больше нет нигде. Посмотрите, на листья таких деревьев – большие и нежные, на них огромное количество ворса. Сырье с этих деревьев ценится очень высоко и лучше всего подходит для производства чая Пуэр, - говорит сотрудник компании, показывающий нам чайные владения. - Особенно богат химический состав листьев, поэтому напиток из них такой полезный, ароматный и вкусный".

В провинции производят большое разнообразие чаев, не менее знаменитых, имеющих глубокий насыщенный вкус и цвет. Но Пуэр вне конкуренции, среди юньнаньских чаев именно он пользуется особой славой и мировой известностью. В Китае о Пуэре говорят: "не пьешь - не знаешь, а если выпил, то уже не расстанешься". И ведь верно: он действительно обладает какой-то собственной магией вкуса и аромата.

Ее почувствовали и оценили не только мы, но и туристы, которых встретили на плантации и которые также приобрели по нескольку лепешек чая Пуэр. Производят его с древних времен в основном в спрессованных формах-лепешках, которые, как пояснили нам во время дегустации, особо ценят за… старость. В отличие от других чаев, Пуэр не портится со временем. Наоборот, при длительном правильном хранении он становится еще полезнее для здоровья и приобретает неповторимый вкус.

В чайном доме, куда нас пригласили на дегустацию, поразило воображение строение, сложенное из больших прессованных блоков мирового чайного лидера. Это своего рода – символ компании, ему уже с десяток лет, но, как нас заверили, чай из старика-Пуэра просто отменный. А если учесть, что один килограмм Пуэра стоит в зависимости от вида, технологии производства от 400 юаней до нескольких тысяч долларов на мировом рынке, то стоимость этого маленького домика из Пуэра, похоже, потянет на квартиру в Бишкеке.

Китайцы, как известно, любят обожествлять, то, что им нравится. А так как чай является любимым напитком в Китае, то его происхождение не обошлось без легенд, мифов и божественного вмешательства. По одной из легенд, небесный пахарь Шэнь Нун явился в мир, дабы научить людей использовать целебные свойства растений в еде и напитках. Появление этой божественной сущности в китайских хрониках относят к 2737 году до нашей эры. Он пробовал много трав и плодов и составлял рецепты, заносил их в свой трактат. Кстати, этот памятник китайской письменной культуры действительно существует и является древнейшим сборником лечебных трав и растений. Что касается чая, то однажды, когда Шэнь Нун отдыхал под чайным деревом, теплая капля росы, стекающая по чайному листу, попала ему в рот, и он проглотил ее. Отметив превосходный вкус, а также почувствовав, как бодрит вода с чайного дерева, Шэнь Нун начал постоянно употреблять ее и в некоторых случаях применять как лекарство.

Совершенно реальным без божественного начала, предстает иная личность в чайной истории - Лу Юй. Это реальный человек, живший 733-804 годах нашей эры и посвятивший свою жизнь исследованию чая. Он считается родоначальником китайской чайной традиции и оставил после себя основополагающий труд о ней. Вот так благодаря божественному и людскому провидению чай стал для всех нас неотъемлемой частью жизни.

Но аромат и вкус любого чая зависят от умения заваривать его. Китайцы заваривают чай, как минимум, в три этапа, они считают, что чайные листья полностью раскрывают свои вкусовые свойства лишь после второго настаивания. А настоящие чаеманы пробуют чай в три глотка, согласно философии чаепития. Первый глоток делается для неба, второй - для земли, а третий – для самого человека.


