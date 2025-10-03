Погода
В селе Благовещенка открыли обновленный обелиск в честь героев войны

- Светлана Лаптева
В Сузакском районе, в селе Благовещенка, состоялось торжественное открытие отреставрированного обелиска, воздвигнутого в память о сельчанах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Работы по восстановлению памятника стартовали в начале сентября и были завершены в сжатые сроки. В день открытия жители села, представители общественных объединений и гости собрались у обновленного мемориала, чтобы почтить память героев.

Организаторами этого важного события стали Ассоциация "Славянская Диаспора" по Джалал-Абадской области, Ассамблея народа Кыргызстана, общественный проект "Монументы Победы" и сами жители Благовещенки.

"Благодаря совместным усилиям удалось провести полноценные реставрационные работы, вернуть обелиску его первоначальный облик и достоинство. Мы восстановили не только камень, но и память, которая объединяет поколения", - рассказал руководитель "Славянской диаспоры", член координационного совета соотечественников Виктор Малюженко.

На церемонии звучали слова благодарности ветеранам и напоминание о том, что подобные памятники - это не просто монументы из камня, а символы мужества, единства и дружбы народов Кыргызстана, плечом к плечу защищавших Отечество.

От проекта "Монументы Победы" в открытии принял участие Илья Левитан. В своем выступлении он подчеркнул значимость сохранения монументальной памяти и поблагодарил всех, кто внес вклад в реставрацию.

В знак признательности представители местной власти вручили Илье Левитану и другим участникам юбилейные медали к 80-летию Победы от Ассамблеи народа Кыргызстана.

Завершилась церемония панихидой, которую отслужил настоятель успенского храма Джалал-Абада иерей Сергий Арбузов. Он освятил обновленный мемориал и помолился за упокой душ павших воинов.

Для жителей села этот день стал не только возвращением к истории, но и новым напоминанием о том, что подвиг героев жив в сердцах потомков.


